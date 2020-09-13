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13 сентября,
2020
Новости

Хозяин частного дома в Асине получил ожоги при пожаре

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В частном доме Асина произошел пожар. Хозяин дома получил ожоги, сейчас находится в больнице, сообщает пресс-служба регионального МЧС.


Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:42 12 сентября. На момент прибытия первого подразделения горело внутри, из-под крыши шел дым. Потушили огонь в 18:14.


Пожарные спасли хозяина дома, мужчина получил термические ожоги, его доставили в Асиновскую районную больницу.


В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома, частично обгорели стены внутри и снаружи. Площадь пожара составила 63 квадратных метра. На месте происшествия работали 12 человек и три единицы техники.

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