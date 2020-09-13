Хозяин частного дома в Асине получил ожоги при пожаре

В частном доме Асина произошел пожар. Хозяин дома получил ожоги, сейчас находится в больнице, сообщает пресс-служба регионального МЧС.



Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:42 12 сентября. На момент прибытия первого подразделения горело внутри, из-под крыши шел дым. Потушили огонь в 18:14.



Пожарные спасли хозяина дома, мужчина получил термические ожоги, его доставили в Асиновскую районную больницу.



В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома, частично обгорели стены внутри и снаружи. Площадь пожара составила 63 квадратных метра. На месте происшествия работали 12 человек и три единицы техники.