Хорьки и сурикаты: в Россельхознадзоре рассказали, каких животных томичи берут с собой в отпуск

В областном управлении Россельхознадзора рассказали, что в течение этого года жители Томской области в общей сложности взяли с собой в зарубежные страны 73 различных животных. Чаще всего томичи в качестве направления для отдыха выбирают Турцию, а также Германию, говорится на сайте ведомства.