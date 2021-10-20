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Хорьки и сурикаты: в Россельхознадзоре рассказали, каких животных томичи берут с собой в отпуск

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В областном управлении Россельхознадзора рассказали, что в течение этого года жители Томской области в общей сложности взяли с собой в зарубежные страны 73 различных животных. Чаще всего томичи в качестве направления для отдыха выбирают Турцию, а также Германию, говорится на сайте ведомства. 

Так, из 73 животных, отправившихся в путешествие со своими владельцами, из них – 34 собаки, 33 кошки, 2 суриката и 4 хорька. «Все отправляемые животные в обязательном порядке были идентифицированы посредством чипирования, осмотрены государственными ветеринарными врачами и имели действующую вакцинацию в соответствии с видовой принадлежностью», — отметили в Россельхознадзоре.

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