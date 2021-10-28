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Хореограф «Танцев» на ТНТ покажет эскиз иммерсивного спектакля в Северске

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Венгерский хореограф, постановщик проекта «Танцы» на ТНТ Балаж Бараньяи 31 октября покажет в Северском театре для детей и юношества эскиз своего иммерсивного спектакля «Сумасшедший дом».

Эскиз спектакля (рабочий вариант, который показывают для получения обратной связи) пройдет в 17:00 в рамках творческой лаборатории Театра Наций и программы «Территория Культуры Росатома». Вход на мероприятие будет свободным. Также в рамках этой программы в субботу, 30 октября театровед Юлия Клейман проведет лекцию «С широко открытыми глазами: как иммерсивный театр играет с нашими страхами».

Иммерсивный театр предполагает вовлечение зрителя в происходящее действие. Во время таких спектаклей зритель не обязательно должен сидеть на своем месте, а может передвигаться по залу и взаимодействовать с актерами. Иногда разные сюжетные линии разделены по локациям и зритель сам может выбрать, за какими актерами ему следить. В России первым иммерсивным спектаклем стала постановка «Норманск» 2014 года в Центре им. Мейерхольда, основанная на постапокалиптическом романе братьев Стругацких «Гадкие лебеди».

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