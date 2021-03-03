Хор Михаила Турецкого споет в Томске специально для врачей

5 марта в Томске выступит Хор Турецкого. Он даст два концерта, один из которых будет благотворительным. В 16.00 артисты будут петь специально для медиков и волонтеров, которые помогали бороться с СOVID-19.

Легендарный «Хор Турецкого» в этом году отмечает 30 лет. «Хор Турецкого» — российский музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является заслуженный и народный артист России Михаил Турецкий. Концепция коллектива — многоголосье, живой звук и интерактив со зрителями. Диапазон солистов арт-группы достигает 4,5 октав – от самого низкого – баса-профундо до самого высокого – мужского сопрано. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках, в том числе а капелла. В репертуар до самого высокого – мужского сопрано.

