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Холодную воду отключат в домах Октябрьского и Ленинского районов на два дня
Холодную воду отключат в домах на 48 улицах Октябрьского и Ленинского районов Томска. Воду нужно отключить для ремонта водопровода в районе Белого озера.
«В связи с ремонтными работами по замене аварийной запорной арматуры в районе Белого озера холодное водоснабжение ограничат с 09:00 часов 4 августа до 16:00 часов 5 августа», — сообщает пресс-служба «Томскводоканала».
«Томскводоканал» просит извинения за доставленные неудобства и советует томичам заранее запастись холодной водой. Полный список попадающих под отключение домов можно увидеть на сайте организации.