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Главная Новости Холодную воду отключат в домах Октябрьского и Ленинского районов на два дня
Новости

Холодную воду отключат в домах Октябрьского и Ленинского районов на два дня

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

Холодную воду отключат в домах на 48 улицах Октябрьского и Ленинского районов Томска. Воду нужно отключить для ремонта водопровода в районе Белого озера.

«В  связи с ремонтными работами по замене аварийной запорной арматуры в районе Белого озера холодное водоснабжение ограничат с 09:00 часов 4 августа до 16:00 часов 5 августа», — сообщает пресс-служба «Томскводоканала». 

«Томскводоканал» просит извинения за доставленные неудобства и советует томичам заранее запастись холодной водой. Полный список попадающих под отключение домов можно увидеть на сайте организации.

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