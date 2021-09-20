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Холодную воду отключат из-за аварии в домах на 54 улицах Томска

ТВ2 ТВ2

Дома в Кировском и Советском районах Томска останутся без холодной воды 20 сентября. Отключение из-за аварийных работ затронет 54 улицы города.

«В связи с аварийными работами будет ограничено холодное водоснабжение с 14:00 до 20:00 20 сентября 2021», — говорится в сообщении на сайте «Томскводоканала».

Без холодной воды останутся дома на улицах Елизаровых, Артема, Балтийской, Вершинина, Герцена, Дзержинского и других. Полный список адресов, попадающих под отключение, можно увидеть на сайте «Томскводоканала».

Компания просит у горожан извинения за доставленные неудобства.

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