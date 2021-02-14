«Холодно и нет горячей воды»: на что жалуются в Шегарской районной больнице

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Наталия Багрянцева рассказала ТВ2, с какими условиями ей пришлось столкнуться в инфекционном отделении Шегарской районной больницы.

Наталия со своими двумя дочками 13 и 16 лет попала в отделение инфекции. У старшей дочери обнаружили коронавирус.

При поступлении нам сказали сдать мочу, в туалете не было бумаги, крана с водой и мыла! В палате и во всем отделении ужасно холодно. Нет горячей воды, от окон дует. В палате со стен кусками отваливается краска. В таких условиях мы простываем еще сильнее. Главному врачу все равно на условия, в которых приходится находиться пациентам и сотрудникам Шегарской районной больницы. В период эпидемии инфекционные отделения должны быть на должном уровне, а здесь полное запустение.

Фото: Предоставлено Наталией Багрянцевой

По словам Наталии, сотрудникам больницы приходится работать в теплой одежде.

«Для медперсонала тоже нет никаких условий, после работы они элементарно не могут принять душ и пойти домой. Таким образом подвергают опасности своих родственников, а далее и всех людей. В палатах и отделении больницы холодно. По одной стороне деревянные окна, на другой — пластиковые.

Фото: Предоставлено Наталией Багрянцевой

Наталия лежала вместе с дочками в палате несколько дней, чтобы не замерзнуть, медики приносили им обогреватель.

Женщина не смогла находиться в таких условия. К тому же ей назначили пройти компьютерную томограмму, но аппарата в Шегарской районной больнице нет. Она написала отказ от госпитализации и поехала в Томск. Детей привезла в детскую больницу имени Сибирцева. Сама Наталия находится в ковидном госпитале в Томске.

Как заявили в пресс-службе облздрава, перебои в подаче горячей воды в инфекционном отделении районной Шегарской больницы носили «временный характер».

«В настоящее время горячее водоснабжение восстановлено, — рассказали ТВ2 в пресс-службе департамента здравоохранения. — Окно, представленное на фотографии, установлено в кабинете врача. В палатах инфекционного отделения произведена полная замена оконных блоков на пластиковые. В связи с интенсивными обработками дезинфицирующими растворами, покрытие стен инфекционного отделения быстро приходит в негодность».

На фотографиях, которые отправила в редакцию ТВ2 Наталья, на стенах в палате обсыпалась штукатурка. В облздраве это прокомментировали как «единичные случаи отхождение штукатурного слоя». И пояснили, что в Шегарской районной больнице «систематически проводится косметический ремонт палат, что позволяет в целом поддерживать «хорошее состояние покрытия стен».

«Смеситель в санитарном узле, расположенном в коридоре общего пользования, отсутствовал по причине необходимости его замены в связи с неисправностью. Поломка была устранена в течение одного рабочего дня».

Как добавили в облздраве, в Шегарскую районную больницу уже доставили компьютерный томограф. Но он до сих пор не работает. Хотя Иван Деев в октябре прошлого года заявлял, что в ближайшее время КТ установят. Пока в Томской области КТ есть в Асине и Колпашеве.

«На сегодняшний день проводится подготовка помещения для установки оборудования. Плановый срок начала работы — март 2021 года. До этого момента пациенты инфекционного отделения проходят исследования с использованием мобильного и стационарного рентген оборудования», — добавили в облздраве.

Фото: Облздрав по Томской области