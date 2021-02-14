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14 февраля,
2021
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«Холодно и нет горячей воды»: на что жалуются в Шегарской районной больнице

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
3 часа назад

Наталия Багрянцева рассказала ТВ2,  с какими условиями ей пришлось столкнуться в инфекционном отделении Шегарской районной больницы. 


Наталия со своими двумя дочками 13 и 16 лет попала в отделение инфекции. У старшей дочери обнаружили коронавирус.

При поступлении нам сказали сдать мочу, в туалете не было бумаги, крана с водой и мыла! В палате и во всем отделении ужасно холодно. Нет горячей воды, от окон дует. В палате со стен кусками отваливается краска. В таких условиях мы простываем еще сильнее. Главному врачу все равно на условия, в которых приходится находиться пациентам и сотрудникам Шегарской районной больницы. В период эпидемии инфекционные отделения должны быть на должном уровне, а здесь полное запустение.
«Холодно и нет горячей воды»: на что жалуются в Шегарской районной больнице
Санузел в Шегарской районной больнице
Санузел в Шегарской районной больнице
Фото: Предоставлено Наталией Багрянцевой

По словам Наталии, сотрудникам больницы приходится работать в теплой одежде. 


«Для медперсонала тоже нет никаких условий, после работы они элементарно не могут принять душ и пойти домой. Таким образом подвергают опасности своих родственников, а далее и всех людей. В палатах и отделении больницы холодно. По одной стороне деревянные окна, на другой — пластиковые.

Палата в отделении, окно в кабинете медиков
Палата в отделении, окно в кабинете медиков
Фото: Предоставлено Наталией Багрянцевой

Наталия лежала вместе с дочками в палате несколько дней, чтобы не замерзнуть, медики приносили им обогреватель. 


Женщина не смогла находиться в таких условия. К тому же ей назначили пройти компьютерную томограмму, но аппарата в Шегарской районной больнице нет. Она написала отказ от госпитализации и поехала в Томск. Детей привезла в детскую больницу имени Сибирцева. Сама Наталия находится в ковидном госпитале в Томске. 

Как заявили в пресс-службе облздрава, перебои в подаче горячей воды в инфекционном отделении районной Шегарской больницы носили «временный характер». 


«В настоящее время горячее водоснабжение восстановлено, — рассказали ТВ2 в пресс-службе департамента здравоохранения. — Окно, представленное на фотографии, установлено в кабинете врача. В палатах инфекционного отделения произведена полная замена оконных блоков на пластиковые. В связи с интенсивными обработками дезинфицирующими растворами, покрытие стен инфекционного отделения быстро приходит в негодность». 


На фотографиях, которые отправила в редакцию ТВ2 Наталья, на стенах в палате обсыпалась штукатурка. В облздраве это прокомментировали как «единичные случаи отхождение штукатурного слоя». И пояснили, что в Шегарской районной больнице «систематически проводится косметический ремонт палат, что позволяет в целом поддерживать «хорошее состояние покрытия стен». 


«Смеситель в санитарном узле, расположенном в коридоре общего пользования, отсутствовал по причине необходимости его замены в связи с неисправностью. Поломка была устранена в течение одного рабочего дня». 


Как добавили в облздраве, в Шегарскую районную больницу уже доставили компьютерный томограф. Но он до сих пор не работает.  Хотя Иван Деев в октябре прошлого года заявлял, что в ближайшее время КТ установят. Пока в Томской области КТ есть в Асине и Колпашеве. 


«На сегодняшний день проводится подготовка помещения для установки оборудования. Плановый срок начала работы — март 2021 года. До этого момента пациенты инфекционного отделения проходят исследования  с использованием мобильного и стационарного рентген оборудования», — добавили в облздраве. 

Шегарская районная больница
Шегарская районная больница
Фото: Облздрав по Томской области

По информации системы Фокус.контур, Роспотребнадзор по Томской области проверял Шегарскую районную больницу год назад. Тогда проверяли дефекты отделки на потолках и стенах, следы сырости и плесени и выписала предписание «устранить».


— Я впервые попала в Шегарскую больницу, — говорит Наталия Багрянцева, — Но по словам бывших медработников, там никогда не было горячей воды. Я и подумать не могла, что в этой больнице такие условия во время пандемии. Идем с детьми руки мыть, а там только ледяная вода, еще больше простываешь и заболеваешь. Все местные жители об этом знают, и никто не жалуется.


ТВ2: Как думаете, почему другие пациенты не жалуются? 


— Я задавала этот вопрос, когда лежала в больнице, мне сказали, что деваться некуда, все равно обращаться за помощью только в эту больницу. Но об этом нельзя молчать. Мы написали в департамент здравоохранения и Роспотребнадзор. 


С 2018 года Шегарскую районную больницу возглавляет Кирилл Хомяков. В ответе на жалобу Наталии Кирилл Хомяков пояснил, инфекционное отделение больницы построили в 1976 году. Еще в 2014 году «Облстройзаказчик» проводил осмотр здания и установил, что оно нуждается в капремонте. Но деньги на ремонт из бюджета Томской области так и не поступили. Поэтому больница периодически делает текущий ремонт за свой счет. 


Причину отсутствия горячей воды и отопления в больнице главврач видит в работе нового двухэтажного спортивного комплекса площадью 1900 квадратных метров, который подключили к теплотрассе в 2020 году. По этому вопросу главврач обратился к главе района. 


В Шегарской районной больнице находится шесть отделений. Около 540 пациентов посещают больницу ежедневно.




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