Холодная вода после аварийного отключения в Томске вернулась досрочно

По данным департамента городского хозяйства мэрии, холодное водоснабжение досрочно восстановлено по всем адресам. По информации «Томскводоканала», повреждение водопроводной линии устранено, службы приступили к заполнению системы.

В случае отсутствия холодной воды необходимо звонить в свою УК или ТСЖ, а также по телефонам центральной диспетчерской службы «Томскводоканала» — 90-50-90 и оперативно-дежурной службы города — 005.