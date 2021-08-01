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Главная Новости Холодная вода после аварийного отключения в Томске вернулась досрочно
Новости

Холодная вода после аварийного отключения в Томске вернулась досрочно

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

По данным департамента городского хозяйства мэрии, холодное водоснабжение досрочно восстановлено по всем адресам. По информации «Томскводоканала», повреждение водопроводной линии устранено, службы приступили к заполнению системы.

В случае отсутствия холодной воды необходимо звонить в свою УК или ТСЖ, а также по телефонам центральной диспетчерской службы «Томскводоканала» — 90-50-90 и оперативно-дежурной службы города — 005.

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