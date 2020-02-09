«Холидей» требует с томских пищевиков свыше 300 млн рублей
Конкурсный управляющий новосибирской группы компании «Холидей» требует от томских пищевиков вернуть деньги за поставленную в 2019 году продукцию — более 340 миллионов рублей. Всего управляющий торговой сети требует возврата 5 миллиардов рублей.
В группу компаний «Холидей» входили восемь сетей: «Холидей Классик», «Холди», «Сибириада» и другие — всего свыше 500 торговых точек. Чистая прибыль компании в 2016-м составила 25,9 млн рублей. В 2017 году ретейлер объявил о продаже части магазинов федеральной сети «Лента» — к лету 2018-го вывески уже поменялись.
В конце февраля 2019 года «Холидей» признали банкротом. В Томске работало три магазина под брендом «Холидей классик», два гипермаркета «Палата», семь «Холди дискаунтеров». Товары в магазины поставляли такие крупные компании, как «Томское пиво», «Сибирская аграрная группа», «Сибирский кедр», «Провансаль», «Лама», «КДВ», «Межениновская птицефабрика», «Антонов двор» и другие.
В марте 2020 года конкурсный управляющий потребовал с томских компаний вернуть всю сумму, уплаченную за 2019 год. При этом законодательство позволяет признавать недействительными все сделки, совершенные за месяц до принятия судом заявления о банкротстве.
«Суммы пока что небольшие. Порядка 340 миллионов рублей на девять томских пищевиков. Но это только часть суммы — 10-15% от возможного объема полных требований», — рассказал президент Томской ассоциации пищевиков Артем Багреев.
По его словам, конкурсный управляющий может потребовать вернуть и другую часть долга. В этом случае у компаний могут начаться проблемы с объемами производства, сокращения рабочих, а их развитие, вероятно, остановится.
«Мы в курсе ситуации. Пострадали три района — Алтайский край, Новосибирск и Томская область. Предприниматели объединились и прикладывают все усилия. Мы сделали все, чтобы соединить эти усилия между регионами, чтобы они были целенаправленными», — прокомментировал замгубернатора по агропромышленной политике Андрей Кнорр.
Он добавил, что власти региона готовы при необходимости отправить запросы в правоохранительные органы, но подчеркнул, что решение проблемы находится исключительно в юридической плоскости.
«Регионы используют юридические наработки друг друга. Положительные решения судов уже есть. Мы за этим наблюдаем. Главное, чтобы регионы работали вместе. По мере развития событий будем думать о нашей роли и возможных инструментах для помощи», — резюмировал Кнорр.
Добавим, что 5 февраля в Новосибирске состоялся круглый стол представителей сибирских компаний, производителей различных товаров и продуктов, которых через суд заставляют вернуть деньги от торговой сети «Холидей». Участники круглого стола решили направить открытое обращение президенту Владимиру Путину.
«Холидей» был одним из крупнейших сибирских ретейлеров. Одним из основателей сети считается Николай Скороходов (вторая сотня списка журнала Forbes в 2015 году). Вместе с ним группой компаний управляли Александр Брыкин, Анатолий Дубейко, Юрий Аксенов, Сергей Степанов и Игорь Иванов.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?