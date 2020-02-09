«Холидей» требует с томских пищевиков свыше 300 млн рублей

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Конкурсный управляющий новосибирской группы компании «Холидей» требует от томских пищевиков вернуть деньги за поставленную в 2019 году продукцию — более 340 миллионов рублей. Всего управляющий торговой сети требует возврата 5 миллиардов рублей.

В группу компаний «Холидей» входили восемь сетей: «Холидей Классик», «Холди», «Сибириада» и другие — всего свыше 500 торговых точек. Чистая прибыль компании в 2016-м составила 25,9 млн рублей. В 2017 году ретейлер объявил о продаже части магазинов федеральной сети «Лента» — к лету 2018-го вывески уже поменялись.

В конце февраля 2019 года «Холидей» признали банкротом. В Томске работало три магазина под брендом «Холидей классик», два гипермаркета «Палата», семь «Холди дискаунтеров». Товары в магазины поставляли такие крупные компании, как «Томское пиво», «Сибирская аграрная группа», «Сибирский кедр», «Провансаль», «Лама», «КДВ», «Межениновская птицефабрика», «Антонов двор» и другие.

В марте 2020 года конкурсный управляющий потребовал с томских компаний вернуть всю сумму, уплаченную за 2019 год. При этом законодательство позволяет признавать недействительными все сделки, совершенные за месяц до принятия судом заявления о банкротстве.

«Суммы пока что небольшие. Порядка 340 миллионов рублей на девять томских пищевиков. Но это только часть суммы — 10-15% от возможного объема полных требований», — рассказал президент Томской ассоциации пищевиков Артем Багреев.

По его словам, конкурсный управляющий может потребовать вернуть и другую часть долга. В этом случае у компаний могут начаться проблемы с объемами производства, сокращения рабочих, а их развитие, вероятно, остановится.

«Мы в курсе ситуации. Пострадали три района — Алтайский край, Новосибирск и Томская область. Предприниматели объединились и прикладывают все усилия. Мы сделали все, чтобы соединить эти усилия между регионами, чтобы они были целенаправленными», — прокомментировал замгубернатора по агропромышленной политике Андрей Кнорр.



Он добавил, что власти региона готовы при необходимости отправить запросы в правоохранительные органы, но подчеркнул, что решение проблемы находится исключительно в юридической плоскости.



«Регионы используют юридические наработки друг друга. Положительные решения судов уже есть. Мы за этим наблюдаем. Главное, чтобы регионы работали вместе. По мере развития событий будем думать о нашей роли и возможных инструментах для помощи», — резюмировал Кнорр.

