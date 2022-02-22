Хоккей стал самым популярным видом спорта у россиян на зимних играх в Пекине

Зимние игры оказались значимым событием для россиян. Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.
Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио. Самым популярным видом спорта оказался хоккей. На него пришлось 25% от общего числа просмотров игр, а самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии. Напомним, сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:2 и не смогла выиграть золотые олимпийские медали во второй раз подряд.
Второе место по популярности среди зрителей занимает фигурное катание (14% просмотров), третье — биатлон (10%), четвертое — лыжные гонки (7%), пятое — керлинг (6%).
Предпочтения томичей практически совпадают с общероссийскими. Больше всего жители региона интересовались хоккеем (31% просмотров). Второе место поделили фигурное катание и биатлон (по 12% просмотров). При этом керлинг (третье место, 10%), в котором наши команды не заняли призовых мест, обошел по популярности лыжные гонки (четвертое место, 8%), где российские спортсмены завоевали больше всего медалей.
Больше всего керлинг любят смотреть в Республике Алтай и Чукотском АО — только в этих регионах он занимает второе место, уступая лишь хоккею. Реже всего российские пользователи смотрели соревнования по скелетону, а для жителей Томской области наименее интересным видом спорта оказался бобслей.
Среди сибиряков томичи вошли в тройку лидеров по общему времени просмотра трансляций вместе с красноярцами и кузбассовцами. По России в целом главными фанатами зимних игр оказались жители Кировской области.
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