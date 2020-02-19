«Ходить невозможно»: улицы Томска покрыл лед

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Жители города жалуются в редакцию ТВ2 на то, что ходить по некоторым улицам Томска стало небезопасно — тротуары не чистятся ото льда.

Чаще всего жители указывали среди проблемных участков Комсомольский проспект в районе пересечения с улицей Сибирской.

«Не убирают здесь. Да ладно убирать, хотя бы песком посыпали, а то ходить совсем невозможно. Ладно я не старый, а пожилым людям это вообще беда сплошная. На перекресте хоть отдалбливать лед стали, до этого тоже сколько людей под машину чуть не угодило», — рассказал Денис.

«Никто не чистит. Я сама аккуратно хожу, но вчера вот дети падали здесь. Надо чистить, без этого никуда. И вон там нужно, возле светофора на переходе», — пожаловалась Татьяна.

Фото: Анастасия Дорофеева

Фото: Анастасия Дорофеева

Фото: Анастасия Дорофеева

Фото: Фото: Анастасия Дорофеева