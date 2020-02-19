«Ходить невозможно»: улицы Томска покрыл лед
Жители города жалуются в редакцию ТВ2 на то, что ходить по некоторым улицам Томска стало небезопасно — тротуары не чистятся ото льда.
Чаще всего жители указывали среди проблемных участков Комсомольский проспект в районе пересечения с улицей Сибирской.
«Не убирают здесь. Да ладно убирать, хотя бы песком посыпали, а то ходить совсем невозможно. Ладно я не старый, а пожилым людям это вообще беда сплошная. На перекресте хоть отдалбливать лед стали, до этого тоже сколько людей под машину чуть не угодило», — рассказал Денис.
«Никто не чистит. Я сама аккуратно хожу, но вчера вот дети падали здесь. Надо чистить, без этого никуда. И вон там нужно, возле светофора на переходе», — пожаловалась Татьяна.
По информации мэрии, за сутки «ТомскСАХ» привел в порядок 660 пешеходных переходов на 116 улицах, на 58 магистралях очистили от снега и наледи 322 остановки.
«Бригады сметают снег с пешеходных зон, скалывают наледь, посыпают потенциально опасные участки противогололедной смесью песка и соли и химическим реагентом «Бионорд». За минувшие сутки на городские полигоны доставили 5,5 тыс. тонн снега», — говорится в сообщении.
В частности, спецтехника рассыпала химрегант на тротуарах в Ленинском районе. В среду, 19 февраля, заммэра по безопасности Евгений Суриков поручил руководителю департамента дорожной деятельности и благоустройства усилить работу коммунальных служб в условиях снегопада, обратив особое внимание на пешеходные участки улично-дорожной сети.
Чтобы понять, какие пешеходные места Томска более всего нуждаются в очистке от льда, Агентство новостей ТВ2 решило запустить флешмоб. Для участия нужно сфотографировать скользкое место и выложить его на своей странице или в историю в Instagram с отметкой нашего официального аккаунта @tv2tomsk и хэштегом #cкользкоеместотомск.
Мы соберем все фотографии и опубликуем их на нашем сайте. Участвуйте!
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