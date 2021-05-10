Ходим за бабушку: зачем томичи идут в колонне «Бессмертного полка»

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Всенародное движение «Бессмертный полк» ежегодно проходит во многих городах России и мира. В 2020 в связи с пандемией Covid-19 акция проходила преимущественно онлайн, массово выходить запрещалось. В 2021 году массовые мероприятия все так же запрещены, но томичам можно было выйти на главный проспект города с плакатами своих героев, участвовавших в войне. С 8:00 до 15:00 горожане могли пройти по перекрытому участку проспекта Ленина от площади Ново-Соборной до Лагерного сада и почтить память участников Великой отечественной войны.

Мы поговорили с участниками движения и узнали, что для них значит Бессмертный полк, какие традиции есть в их семьях и как они чтят память своих родственников.

Нашли родственников

Томичка Юлия Корниенко рассказывает, что принимает участие в колонне Бессмертного полка ежегодно.

«Это наша традиция. Когда движение Бессмертный полк только начиналось, мы стали собирать информацию с разных источников о воевавших родственниках. Сейчас мир интернета, все узнается спокойно. Что-то узнаем до сих пор», — рассказывает Юлия.

Она отмечает, что так, через интернет, у семьи получилось найти родственников.

«Они живут далеко, не в Томске, но мы периодически созваниваемся. Просто они тоже решили зарегистрировать человека на Бессмертный полк, а там уже была наша регистрация, вот таким образом и познакомились. Это наш праздник!», — говорит Юлия.

Выходили даже в карантин

Дмитрий Климов впервые встал в колонну Бессмертного полка восемь лет. Говорит, что шел вместе с внуком, которому на тот момент было всего два года.

В этом году Дмитрий вместе с друзьями собрались с георгиевским флагом у памятника Пушкина и вместе прошли до Лагерного сада, где развернули большую георгиевскую ленту. Шли, играли на баяне и пели «Смуглянку», «Прощание славянки» и другие песни.

Так активно проводит 9 мая Дмитрий всегда.

«В прошлом году Бессмертный полк был запрещен. Карантин, сидите дома. Откровенно говоря, народ был в панике. Но мы вышли вдвоем к памятнику, возложили цветы», — говорит Дмитрий.

Связь поколений

Елена Дудникова в День победы традиционно приходит к ТЭМЗу, где находится памятник ее деду — Николаю Громышеву.

Елена рассказывает, что Николай Иванович всю жизнь проработал на ТЭМЗе. Отсюда пошел на фронт, после войны вернулся на завод. Женщина вспоминает, как жила в доме напротив и училась в 32-ой школе неподалеку, а в пять лет была на открытии памятника своему деду.

«На этом заводе стоит бюст моего деда. И каждый год мы с семьей туда ходим. Сегодня тоже были, положили цветы к этому памятнику, поплакали, естественно. Бабушка и ее родная сестра, то есть дети Громышева, уже старенькие, сами не ходят, а я вот внучка. Я выросла на этом заводе. Понимаете, какая связь поколений. Мы живем этим».

Уже правнук поет «Катюшу»

Бабушке мужа Оксаны Семеновой 92 года. Далеко ходить ей тяжело, поэтому семья вместе с правнуками пошла на шествие. Говорят, что «за нее».

«Мы каждый год приходим к ней в 12 часов дня и проводим с ней время. Она нам поет песни. У нас уже правнук вместе с ней их поет. Он знает две: «День победы» и «Катюшу», — говорит Оксана о семейных традициях.

Нина Благина, по словам Оксаны, непризнанный труженик тыла. Свой статус не смогла доказать из-за отсутствия нужных документов.

«Она работала и трудилась от начала войны и до конца. В поля ездила, по деревням, по совхозам. Зарплату выдавали пшеном. Перепродавали его, жили на копейки жили, с квартиры на квартиру, с комнаты на комнату метались. Тяжело, конечно, было, — рассказывает Оксана. — Обидно ей, что не дали труженика. На 9 мая ее четыре года не поздравляли, а нынче поздравили. Прислали ей пакет от Резникова. Спасибо ему».

Приходит понимание, какие это великие люди

Снежана Ростова говорит, что специально собирала воспоминания своего деда — Антона Васильевича Таносова. По словам Снежаны, ее дед был человеком немногословным. О войне рассказывать не любил, был человеком дела.

«Сейчас уже приходит понимание того, какие это великие люди. По сути, он в 14 лет лишился матери, в 18 лет ушел из дома. Много было потерь и сложностей. Тем не менее, человек нашел свой путь в жизни, нашел свои ориентиры», — говорит Снежана.

