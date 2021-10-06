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«Хочу, чтобы понимали мою душу»: одиннадцатилетнему Саше нужна семья

ТВ2 Светлана Сырова

Воспитатели центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, заметили, что одиннадцатилетний Саша иногда улыбается, но никогда не смеется. Возможно, потому что еще совсем мало времени прошло со дня прибытия ребенка в детское учреждение. Он оказался там в начале октября. А сиротой мальчик стал давно. Его отец умер, а мать ушла жить своей жизнью, когда Саше было лет пять. Опеку над внуком оформила бабушка. И пока он был помладше, пожилая женщина справлялась, как могла. Саша, по его рассказам, тоже помогал бабушке. Он утверждает, что колол дрова с «соседским дядей» и топил печку. В реальности неизвестно, действительно ли  мальчик настолько погружен в домашнюю работу, которой всегда много в неблагоустроенном жилье. Но технологию растопки печи и технику безопасности он точно знает.

– Если вдруг падает уголек, то только на железо, поэтому пожара быть не должно, - рассказывает паренек.

Саша

К сожалению, чем старше становился внук, тем меньше было взаимопонимания между ним и бабушкой, и Саша попал под государственную опеку.  Возможно, трудности воспитания составило состояние здоровья мальчика. У Саши пятая группа и обучение в коррекционной школе. Больше всех остальных занятий он любит компьютерный класс.  Но у него нет усидчивости.

Саша

Парень мечтает стать полицейским.

– Я хочу, чтобы в мире была справедливость, и никто никого не обижал, - объясняет он.

Словом, Саша добрый и общительный мальчишка. Но, по словам воспитателей, очень ведомый. Саша очень любит и ждет похвалу. За доброе слово он готов тягать штангу на уроках физкультуры и утверждать, что это ему очень нравится. Так что ключик к этому парнишке достаточно прост. Опытная семья легко откроет им позитивные дверцы.

Сам Саша мечтает, чтобы у него были папа, мама и брат. А еще он сформулировал в разговоре с психологом свое главное желание.

– Я хочу такую семью, которая понимала бы мою душу!

Вот такое редкое от детдомовского ребенка пожелание «счастье – это, когда тебя понимают», сформулированное в известном фильме.

 

Если вы хотите помочь Александру, звоните по следующим номерам телефонов.

Опека Асиновского района: 8 (38241) 2-43-04, 8 (38 241) 2-12-32
Региональный оператор по Томской области (3822) 713-996 

 

Анкета Александра: http://www.usynovite.ru/child/?id=cknko-12tj4

 

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