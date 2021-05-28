Хочешь зеленый город? — Посчитай деревья!

Томское экологическое движение «Ландшафтные волонтеры» открывает полевой сезон по учету городских деревьев. 29 мая (в субботу) в 11.00 в Конференц-зале Сибирского ботанического сада (пр. Ленина, 34/1) состоится первая в этом году встреча волонтеров. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в инвентаризации деревьев Томска. Участников ждут:





Знакомство с координаторами движения «Ландшафтные волонтеры»;

Краткая лекция о принципах инвентаризации зеленых насаждений с помощью системы Countree;

Мастер-класс по учету деревьев (пробная инвентаризация на территории Ботанического сада);

Оформление волонтерских договоров.



Организаторы просят взять маски и гаджеты для инвентаризации (подойдут обычные смартфон или планшет). Для договоров понадобятся паспортные данные.



Встреча продлится около 2 часов.



Сегодня благодаря работе полевых аналитиков движения «Ландшафтные волонтеры» на карту нанесены более 3200 деревьев и кустарников с их подробными описаниями в районе, ограниченном улицами Усова, Красноармейская, Нахимова и проспектом Ленина. Это много для ковидного 2020-го года, но очень мало в масштабах Томска. Для грамотного управления зелеными насаждениями и общественного контроля за состоянием городских деревьев и кустарников городу и его жителям нужна открытая база данных с картой и "паспортами" всех деревьев.