Взрыв произошел в химической лаборатории в Академгородке. Пострадал человек

UPD: Пострадавшего в результате взрыва госпитализировали в ТОКБ. Мужчину поместили в реанимационное отделение больницы, его состояние оценивается как тяжелое. Прокуратура Советского района начала проверку соблюдения требований охраны труда во взорвавшейся лаборатории.



Взрыв произошел в здании по адресу проспект Академический, 4, строение 3. Пострадал работник лаборатории.



«В 12.02 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о хлопке в здании по адресу: пр. Академический, 4 строение 3.

В лаборатории по производству-выделению экстрактов трав произошла технологическая вспышка. Возгорание оперативно ликвидировано, — сообщает пресс-служба МЧС. — Пострадал работник лаборатории 1977 года рождения (мужчина)».



В здании, где произошел взрыв, находится компания «Биолит», занимающаяся производством оздоровительной продукции (БАДов).