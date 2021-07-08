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Главная Новости Взрыв произошел в химической лаборатории в Академгородке. Пострадал человек
Новости

Взрыв произошел в химической лаборатории в Академгородке. Пострадал человек

ТВ2
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21 час назад

UPD: Пострадавшего в результате взрыва госпитализировали в ТОКБ. Мужчину поместили в реанимационное отделение больницы, его состояние оценивается как тяжелое. Прокуратура Советского района начала проверку соблюдения требований охраны труда во взорвавшейся лаборатории.

Взрыв произошел в здании по адресу проспект Академический, 4, строение 3. Пострадал работник лаборатории.

«В 12.02 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о хлопке в здании по адресу: пр. Академический, 4 строение 3.
В лаборатории по производству-выделению экстрактов трав произошла технологическая вспышка. Возгорание оперативно ликвидировано, — сообщает пресс-служба МЧС. — Пострадал работник лаборатории 1977 года рождения (мужчина)».

В здании, где произошел взрыв, находится компания «Биолит», занимающаяся производством оздоровительной продукции (БАДов).

В компании «Биолит» журналисту ТВ2 сообщили, что пока не могут прокомментировать причины взрыва и назвать примерную сумму ущерба.

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