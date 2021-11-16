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Hit Super Price: томская «КДВ-групп» запускает сеть магазинов косметики, товаров для гигиены и бытовой химии

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Крупный производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ-групп» расширяет розничный бизнес, сообщает «КоммерсантЪ». Группа запускает непродовольственную сеть Hit Super Price, это даст компании возможность продвигать собственные линейки косметики, товаров для гигиены и бытовой химии.

По словам источника «Коммерсанта», знакомого с проектом, речь идет о создании дрогери-сети по аналогии с «Магнит Косметик» и «Улыбкой радуги».

Издание уточняет, что входящее в группу КДВ ООО «Камелот-А» в начале ноября зарегистрировало домен rabotavhsp.ru, на котором начался подбор персонала для новой сети супермаркетов непродовольственных товаров. В списке адресов уже есть четыре точки в Новосибирске и Бердске.

фото иллюстративное

Основной ассортимент таких точек традиционно представлен косметикой, товарами для гигиены, бытовой химией. Как отмечает источник «Коммерсанта», пока KDV тестирует формат, но в перспективе может построить сеть федерального масштаба. Детали нового проекта пока не раскрываются.

«КДВ-групп» — российский производитель снеков и кондитерских изделий, головной офис которого находится в Томске. Основателем компании является Денис Штенгелов. Продукция компании представлена федеральными брендами «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино», «ОZеra», «Ореховичи» и «Фруктовичи», «3 корочки», «Beerka», «Хрустящий картофель» и так далее.

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