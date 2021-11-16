Hit Super Price: томская «КДВ-групп» запускает сеть магазинов косметики, товаров для гигиены и бытовой химии

Крупный производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ-групп» расширяет розничный бизнес, сообщает «КоммерсантЪ». Группа запускает непродовольственную сеть Hit Super Price, это даст компании возможность продвигать собственные линейки косметики, товаров для гигиены и бытовой химии.

По словам источника «Коммерсанта», знакомого с проектом, речь идет о создании дрогери-сети по аналогии с «Магнит Косметик» и «Улыбкой радуги».

Издание уточняет, что входящее в группу КДВ ООО «Камелот-А» в начале ноября зарегистрировало домен rabotavhsp.ru, на котором начался подбор персонала для новой сети супермаркетов непродовольственных товаров. В списке адресов уже есть четыре точки в Новосибирске и Бердске.