Хирургический корпус и интернат для престарелых: Паршуто проверил стройки по нацпроектам

По данным генерального подрядчика СУ «ТДСК», ежедневно на объекте работает 50-60 человек. В октябре на хирургическом корпусе стартуют фасадные работы. Для этого здесь уже начали устанавливать леса.

​В Томске по национальному проекту «Здравоохранение» с 2019 года строится хирургический корпус областного онкодиспансера. Сегодня в здании завершается кирпичная кладка, идет установка окон, электрики, системы вентиляции. На основном корпусе завершены бетонные работы, идет заливка тепловой камеры, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, что строительство хирургического корпуса онкодиспансера началось в Томске 2019 году. Это будет девятиэтажное здание общей площадью около 18 тысяч квадратных метров. Находится здание в районе Областной клинической больницы. На строительство и оборудование выделено более 3 миллиардов рублей. Новый корпус обещают оснастить высокотехнологичным медицинским оборудованием — это рентгены, маммографы, аппараты УЗИ, ИВЛ и другие. Все работы должны завершиться в конце 2021 года.

В селе Итатка Томского района по нацпроекту «Демография» продолжается строительство двух новых корпусов дома-интерната для престарелых и инвалидов на 70 и 100 мест. На строительство выделено 549,3 млн рублей. В настоящий момент в корпусах продолжается внутренняя отделка: покраска стен, установка дверей, монтаж светильников. Кроме того, строители уже приступили к укладке линолеума. На прилегающей территории завершается первый этап благоустройства: укладка тротуарной плитки и асфальта.





Сейчас новые корпуса подключены к теплу по временной схеме. В конце октября здесь будет установлена новая газовая котельная.

Евгений Паршуто поручил строителям незамедлительно приступить к обустройству подъездных путей к новым корпусам, а также обеспечить оптимальное количество рабочих на объекте.





«Строительство объектов национальных проектов неизменно находится на ежедневном контроле. Все участники процесса, от проектировщиков до рабочих, занимающихся внутренней отделкой, должны действовать слаженно и оперативно, чтобы жители Томской области получили эти важные соцобъекты в срок. И, конечно, никто не отменял требований к качеству: оно должно быть на высшем уровне», — подытожил вице-губернатор.