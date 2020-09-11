Хирурги ОКБ извлекли кусок проволоки из глаза пациента

Офтальмохирурги Томской областной клинической больницы (ОКБ) провели три операции пациенту, чтобы спасти ему глаз. В ходе первой операции хирурги извлекли из глаза металлическую проволоку длиной около 1 см и толщиной 0,3 см.





«В мае этого года пациент работал болгаркой, и что-то попало ему в глаз. На тот момент он не придал этому значения, так как не было ни боли, ни дискомфорта. В конце августа он обратился за консультацией к офтальмологу по поводу снижения зрения, и его отправили к нам на операцию. Если бы она не была выполнена, то пациент мог бы потерять глаз», — рассказал оперировавший врач-офтальмолог-хирург Евгений Башняк.