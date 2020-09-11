Хирурги ОКБ извлекли кусок проволоки из глаза пациента

Офтальмохирурги Томской областной клинической больницы (ОКБ) провели три операции пациенту, чтобы спасти ему глаз. В ходе первой операции хирурги извлекли из глаза металлическую проволоку длиной около 1 см и толщиной 0,3 см.
«В мае этого года пациент работал болгаркой, и что-то попало ему в глаз. На тот момент он не придал этому значения, так как не было ни боли, ни дискомфорта. В конце августа он обратился за консультацией к офтальмологу по поводу снижения зрения, и его отправили к нам на операцию. Если бы она не была выполнена, то пациент мог бы потерять глаз», — рассказал оперировавший врач-офтальмолог-хирург Евгений Башняк.
По словам хирурга, помимо излечения проволоки было выполнено еще две операции. В настоящее время состояние пациента удовлетворительное, врачи отмечают восстановление зрения.
Врачи-офтальмологи при попадании в глаз инородного тела рекомендуют обильно промыть глаз водой, закапать антибактериальные капли и незамедлительно ехать в кабинет неотложной помощи. Кабинет неотложной офтальмологической помощи (ул. Ивана Черных, 96 на 1-м этаже главного корпуса больницы) работает в ТОКБ в круглосуточном режиме.
Обратиться за помощью к дежурному офтальмологу могут жители Томска и области с любыми патологиями органа зрения, которые требуют неотложной помощи: это воспалительные заболевания глаз, сосудистые патологии, производственные и бытовые травмы — проникающие ранения, ожоги и прочее. При обращении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС. При обращении с детьми необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий личность законного представителя.