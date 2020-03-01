Хирурга будут судить за смерть пациентки в Новосибирске
В Новосибирске в суд направлено уголовное дело в отношении хирурга. Врача обвиняют в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, 19 ноября 2018 года в ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» поступила пациентка с подозрением на острый аппендицит. Во время проведения диагностической лапароскопии оперирующий хирург неправильно выбрал методику вхождения в брюшную полость и повредил женщине хирургическим инструментом брюшную аорту. Из-за кровопотери спасти жизнь пациентки не удалось, — рассказали в ведомстве.
Расследованием занимался первый отдел по особо важным делам СКР по Новосибирской области. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.
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