Добрые новости
01 марта,
2020
Новости

Хирурга будут судить за смерть пациентки в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Новосибирске в суд направлено уголовное дело в отношении хирурга. Врача обвиняют в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщили в прокуратуре. 

По версии следствия, 19 ноября 2018 года в ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» поступила пациентка с подозрением на острый аппендицит. Во время проведения диагностической лапароскопии оперирующий хирург неправильно выбрал методику вхождения в брюшную полость и повредил женщине хирургическим инструментом брюшную аорту. Из-за кровопотери спасти жизнь пациентки не удалось, — рассказали в ведомстве. 

Расследованием занимался первый отдел по особо важным делам СКР по Новосибирской области. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.



ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.