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18 января,
2021
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Новости

Химкинский суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Навального на 30 суток до 15 февраля. Политика заключили под стражу до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше».


UPD 22:00 На время ареста Алексея Навального отвезут в СИЗО в Зеленограде, рассказала «Дождю» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. «Его отвезут в СИЗО №12 в Зеленоград. Хотя это весьма странно, потому что единственным СИЗО, которое принимает новых заключенных, является СИЗО №7 в Капотне. Не знаю, почему решено его именно в Зеленоград. Возможно, потому что оно дальше остальных изоляторов», – сообщила Меркачева.​

UPD 21:10  Сторонники Навального скандируют «Позор!». У отдела полиции Химок, где проходил суд, собираются силы ОМОНа. Сотрудники заблокировали подход к тому выходу, из которого, вероятно, будет выезжать машина с Навальным, передает «Медиазона». Команда политика обещает провести «большие митинги по всей стране» 23 января. Они требуют немедленно освободить Навального.

Химкинский суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

Оппозиционный политик Алексей Навальный накануне вернулся в Россию после покушения на свою жизнь. После прохождения паспортного контроля его задержали. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск. В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки.


Сообщалось, что суд, чтобы определить дальнейшую меру пресечения должен состояться 29 января. Однако заседание провели 18 января прямо в здании химкинского УМВД. 

Навальный в здании химкинского УМВД
Навальный в здании химкинского УМВД
Фото: Самараддин Раджабов

Почему заседание происходит в отделении полиции, я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Я много видел насмешек над правосудием, но видимо дед в бункере настолько боится, что демонстративно разорвали и выкинули уголовно-процессуальный кодекс. Невозможно то, что происходит здесь. Беззаконие наивысшей степени. Иначе я назвать это не могу, — сказал Алексей Навальный в своем обращении.

Ожидающие решения суда у здания МВД
Ожидающие решения суда у здания МВД
Фото: Медиазона

Как позже объяснили в УМВД по Московской области, выездное заседание суда провели в отделе полиции из-за отсутствия у Навального актуальных результатов тестирования на коронавирус. По этой же причине был ограничен доступ в помещение, где проходило заседание.

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