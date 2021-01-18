Химкинский суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Навального на 30 суток до 15 февраля. Политика заключили под стражу до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше».



UPD 22:00 На время ареста Алексея Навального отвезут в СИЗО в Зеленограде, рассказала «Дождю» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. «Его отвезут в СИЗО №12 в Зеленоград. Хотя это весьма странно, потому что единственным СИЗО, которое принимает новых заключенных, является СИЗО №7 в Капотне. Не знаю, почему решено его именно в Зеленоград. Возможно, потому что оно дальше остальных изоляторов», – сообщила Меркачева.​



UPD 21:10 Сторонники Навального скандируют «Позор!». У отдела полиции Химок, где проходил суд, собираются силы ОМОНа. Сотрудники заблокировали подход к тому выходу, из которого, вероятно, будет выезжать машина с Навальным, передает «Медиазона». Команда политика обещает провести «большие митинги по всей стране» 23 января. Они требуют немедленно освободить Навального.