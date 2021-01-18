Химкинский суд арестовал Алексея Навального на 30 суток
Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Навального на 30 суток до 15 февраля. Политика заключили под стражу до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше».
UPD 22:00 На время ареста Алексея Навального отвезут в СИЗО в Зеленограде, рассказала «Дождю» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. «Его отвезут в СИЗО №12 в Зеленоград. Хотя это весьма странно, потому что единственным СИЗО, которое принимает новых заключенных, является СИЗО №7 в Капотне. Не знаю, почему решено его именно в Зеленоград. Возможно, потому что оно дальше остальных изоляторов», – сообщила Меркачева.
UPD 21:10 Сторонники Навального скандируют «Позор!». У отдела полиции Химок, где проходил суд, собираются силы ОМОНа. Сотрудники заблокировали подход к тому выходу, из которого, вероятно, будет выезжать машина с Навальным, передает «Медиазона». Команда политика обещает провести «большие митинги по всей стране» 23 января. Они требуют немедленно освободить Навального.
Оппозиционный политик Алексей Навальный накануне вернулся в Россию после покушения на свою жизнь. После прохождения паспортного контроля его задержали. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск. В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки.
Сообщалось, что суд, чтобы определить дальнейшую меру пресечения должен состояться 29 января. Однако заседание провели 18 января прямо в здании химкинского УМВД.
Почему заседание происходит в отделении полиции, я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Я много видел насмешек над правосудием, но видимо дед в бункере настолько боится, что демонстративно разорвали и выкинули уголовно-процессуальный кодекс. Невозможно то, что происходит здесь. Беззаконие наивысшей степени. Иначе я назвать это не могу, — сказал Алексей Навальный в своем обращении.
Как позже объяснили в УМВД по Московской области, выездное заседание суда провели в отделе полиции из-за отсутствия у Навального актуальных результатов тестирования на коронавирус. По этой же причине был ограничен доступ в помещение, где проходило заседание.
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