Химики из ТГУ предотвратят выпадение кислотных дождей

Научный коллектив ТГУ и команда из Итальянского исследовательского совета победили в конкурсе на выделение субсидий для создания международных проектов Россия-Италия. Пресс-служба вуза сообщает, что ученые займутся разработкой высокоэффективных катализаторов, которые обезвредят оксиды азота, влияющие на выпадение кислотных дождей.
На конкурс было подано 84 заявки. Конкурсная комиссия отобрала 12 проектов по 7 направлениям сотрудничества между Россией и Италией. Все они касаются наук о жизни и Земле, энергетики и окружающей среды, астрофизики, физики, химии и математики.
Ученые из лаборатории каталитических исследований и лаборатории новых материалов и перспективных технологий ТГУ, а также Института изучения наноструктурных материалов Итальянского исследовательского совета проведут исследования в области создания высокоэффективных биметаллических катализаторов для обезвреживания оксидов азота. Они планируют создать катализатор, который позволит восстановить оксиды азота до молекулярного азота и таким образом уберечь жителей крупных городов от появления кислотных дождей.
«Обезвреживание оксидов азота – это актуальная проблема. Мониторинг содержания оксидов азота в воздухе крупных городов всего мира проводится ежедневно, во Франции – несколько раз в день, а увеличение числа перевозок всеми видами транспорта, оснащенными мощными дизельными двигателями, требует новых решений для создания высокоэффективных материалов», — объяснила руководитель проекта, заведующая кафедрой физической и коллоидной химии химического факультета ТГУ Ольга Водянкина.
В реализации проекта примут участие, в основном, молодые ученые — кандидаты наук, аспиранты и студенты химфака ТГУ. Запланировано проведение совместных исследований с итальянскими коллабораторами с использованием как уникального оборудования Института изучения наноструктурных материалов, так и технологических установок для определения каталитических свойств. Также предусмотрен взаимный обмен сотрудниками и проведение совместных семинаров и конференций с итальянскими коллегами.