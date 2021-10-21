Химики из ТГУ предотвратят выпадение кислотных дождей

Научный коллектив ТГУ и команда из Итальянского исследовательского совета победили в конкурсе на выделение субсидий для создания международных проектов Россия-Италия. Пресс-служба вуза сообщает, что ученые займутся разработкой высокоэффективных катализаторов, которые обезвредят оксиды азота, влияющие на выпадение кислотных дождей.

На конкурс было подано 84 заявки. Конкурсная комиссия отобрала 12 проектов по 7 направлениям сотрудничества между Россией и Италией. Все они касаются наук о жизни и Земле, энергетики и окружающей среды, астрофизики, физики, химии и математики.

Ученые из лаборатории каталитических исследований и лаборатории новых материалов и перспективных технологий ТГУ, а также Института изучения наноструктурных материалов Итальянского исследовательского совета проведут исследования в области создания высокоэффективных биметаллических катализаторов для обезвреживания оксидов азота. Они планируют создать катализатор, который позволит восстановить оксиды азота до молекулярного азота и таким образом уберечь жителей крупных городов от появления кислотных дождей.