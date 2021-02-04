Хакеры взломали сайт екатеринбургского ТВ и показали фильм про дворец Путина

Неизвестные взломали сайт екатеринбургского «Четвертого канала» и при открытии главной страницы сайта система перенаправляла пользователя на фильм ФБК (по решению Минюста РФ признан в России «иностранным агентом») «о дворце Путина». Об этом изданию 66.ru рассказала управляющая каналом Элеонора Расулова.

«Его взломали. Мы это заметили ближе к полуночи. Разбираемся, работаем над этим», — рассказала Расулова портала. Она добавила, что проблему решают технические специалисты. После некоторое время сайт канала был недоступен, а потом заработал в прежнем режиме.





Напомним, 19 января расследование о «дворце Путина» опубликовал Алексей Навальный. На сегодняшний день видео на Ютубе посмотрели больше 108, 5 млн человек. На площади в 68 гектаров, в частности, расположены хоккейный стадион, казино, кальянная, церковь, театр, аквадискотека и «склад грязи». По данным фонда, стоимость дворца составляет 100 миллиардов рублей.





25 января президент России Владимир Путин заявил, что ничего из того, что в фильме Навального указано в качестве его собственности, не принадлежит ни ему, ни его близким. 29 января Mash опубликовал видео из «дворца Путина» в Геленджике — якобы он «на нулевом этапе строительства». Позже на канале опубликовали интервью с Аркадием Ротенбергом, который заявил, что дворец принадлежит ему. После выхода материала Mash покинул заместитель главного редактора Сергей Титов. Он заявил, что материал готовился с подачи свыше. «Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли). Вписывались за Голунова, люто поддерживали людей в Беларуси <…>. Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно. Но там решили по другому. Видосы вы видели сами», — написал Титов.





Также свое расследование по следам Навального проводила Meduza. Они рассказали, что во «дворце Путина» есть 16-этажный подземный комплекс, полностью пронизывающий мыс Идокопас. Один из его строителей сказал изданию, что он нужен для эвакуации обитателей здания. «На 14–15-м уровне — верхний блок технических помещений. На восьмом — винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения — и стометровый тоннель, который выходит на пляж. Основной VIP-выход в пляжную зону — когда мы строили, там предполагался траволатор, — как в Шереметьево», — утверждает строитель.





«Медуза» также пишет, что в другом месте резиденции, на территории шато в поселке Дивноморское есть и вторая аквадискотека. Владелец шато неизвестен, но постройку, как утверждает издание, называют «Диминой дачей» — ее построили в годы президентства Дмитрия Медведева.









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