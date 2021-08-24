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Главная Новости Хакасский заказник переименовали в честь умершего от ковида экс-главы региона
Новости

Хакасский заказник переименовали в честь умершего от ковида экс-главы региона

ТВ2
ТВ2 ТВ2
54 минуты назад

Заказнику федерального значения в Хакасии «Позарым» присвоили имя умершего от последствий коронавируса бывшего главы региона Виктора Зимина, пишет Тайга.инфо со ссылкой на распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

zapovednik-khakassky.ru

Заказник открыли в декабре 2011 года по указу президента Владимира Путина. Он находится в Таштыпском районе Хакасии, занимает территорию 253,7 тыс. га. Заказник создан для сохранения редких особей, занесенных в Красные книги России и республики. В нем обитают сибирский горный козел, снежный барс, манул и другие животные.

В 2017 году глава Хакасии Виктор Зимин отдыхал в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и Владимиром Путиным, они охотились и рыбачили. Как пишет Тайга.инфо, Виктор Зимин был известен как участник всех визитов президента РФ Владимира Путина в Сибирь, за это Зимин получил прозвище «егерь Путина». Часто с ними отдыхали Сергей Шойгу и глава Тувы Шолбан Кара-оол. Также в марте 2018 года журналисты «Центра управления расследованиями» опубликовали фотографии с охотничьей базы «Караташ» недалеко от хакасского села Усть-Бюр. Там отдыхали Зимин и главы Московской области Андрей Воробьев, Ярославской области Дмитрий Миронов, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин, которого СМИ называли «охранником Путина».

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