«Хабаровск, Сибирь с вами!»: новосибирцы провели флешмоб на городской набережной

Десять новосибирцев провели на городской набережной флешмоб в поддержку протестующего Хабаровска. Они вставали с колен, показывали таблички с названиями сибирских городов и озвучивали их проблемы.

Сначала участники акции собрались в круг и встали на колени с заведенными назад руками. Каждый держал табличку с названием сибирского города. Начиная с Хабаровска, участники поочередно вставали с колен, называя проблемы каждого города и озвучивая требования.





Так, «Улан-Удэ» призвал задуматься о детях, «Иркутск» пообещал не отдавать Байкал, а «Красноярск» — сохранить лес. Человек с табличкой «Кемерово» заявил, что «Кузбасс наш», участник акции с табличкой «Новокузнецк» потребовал прекратить травить население региона, «Барнаул» призвал задуматься об экологии и так далее.





В конце флешмоба, когда все «города» поднялись, участники несколько раз прокричали: «Хабаровск, Сибирь с вами!».





Как передает «Тайга.инфо», во флешмобе участвовали жители Новосибирска, которых преследовали за участие в акциях в поддержу Хабаровского края на площади Ленина.





Напомним, жители Томска также несколько раз выходили на акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала и протестующих хабаровчан. Кроме того, неизвестные вывесили баннер на мосту на пути в Академгородок.