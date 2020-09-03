«Хабаровск, Сибирь с вами!»: новосибирцы провели флешмоб на городской набережной
Десять новосибирцев провели на городской набережной флешмоб в поддержку протестующего Хабаровска. Они вставали с колен, показывали таблички с названиями сибирских городов и озвучивали их проблемы.
Сначала участники акции собрались в круг и встали на колени с заведенными назад руками. Каждый держал табличку с названием сибирского города. Начиная с Хабаровска, участники поочередно вставали с колен, называя проблемы каждого города и озвучивая требования.
Так, «Улан-Удэ» призвал задуматься о детях, «Иркутск» пообещал не отдавать Байкал, а «Красноярск» — сохранить лес. Человек с табличкой «Кемерово» заявил, что «Кузбасс наш», участник акции с табличкой «Новокузнецк» потребовал прекратить травить население региона, «Барнаул» призвал задуматься об экологии и так далее.
В конце флешмоба, когда все «города» поднялись, участники несколько раз прокричали: «Хабаровск, Сибирь с вами!».
Как передает «Тайга.инфо», во флешмобе участвовали жители Новосибирска, которых преследовали за участие в акциях в поддержу Хабаровского края на площади Ленина.
Напомним, жители Томска также несколько раз выходили на акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала и протестующих хабаровчан. Кроме того, неизвестные вывесили баннер на мосту на пути в Академгородок.
Сергея Фургала избрали губернатором в 2018 году. На тех выборах Москва поддерживала единоросса Вячеслава Шпорта и победа Фургала рассматривалась как результат протестного голосования. 9 июля Фургал был задержан спецназом ФСБ России, а 10-го арестован в рамках расследования дела об убийствах бизнесменов в 2004-2005 гг. Своей вины не признает. Сейчас временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.
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