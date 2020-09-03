Добрые новости
03 сентября,
2020
1
видео
1
фото
Новости

«Хабаровск, Сибирь с вами!»: новосибирцы провели флешмоб на городской набережной

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Десять новосибирцев провели на городской набережной флешмоб в поддержку протестующего Хабаровска. Они вставали с колен, показывали таблички с названиями сибирских городов и озвучивали их проблемы. 

Сначала участники акции собрались в круг и встали на колени с заведенными назад руками. Каждый держал табличку с названием сибирского города. Начиная с Хабаровска, участники поочередно вставали с колен, называя проблемы каждого города и озвучивая требования.


Так, «Улан-Удэ» призвал задуматься о детях, «Иркутск» пообещал не отдавать Байкал, а «Красноярск» — сохранить лес. Человек с табличкой «Кемерово» заявил, что «Кузбасс наш», участник акции с табличкой «Новокузнецк» потребовал прекратить травить население региона, «Барнаул» призвал задуматься об экологии и так далее.


В конце флешмоба, когда все «города» поднялись, участники несколько раз прокричали: «Хабаровск, Сибирь с вами!».


Как передает «Тайга.инфо», во флешмобе участвовали жители Новосибирска, которых преследовали за участие в акциях в поддержу Хабаровского края на площади Ленина.


Напомним, жители Томска также несколько раз выходили на акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала и протестующих хабаровчан. Кроме того, неизвестные вывесили баннер на мосту на пути в Академгородок.

«Хабаровск, Сибирь с вами!»: новосибирцы провели флешмоб на городской набережной

​Сергея Фургала избрали губернатором в 2018 году. На тех выборах Москва поддерживала единоросса Вячеслава Шпорта и победа Фургала рассматривалась как результат протестного голосования. 9 июля Фургал был задержан спецназом ФСБ России, а 10-го арестован в рамках  расследования дела об убийствах бизнесменов в 2004-2005 гг. Своей вины не признает. Сейчас временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.