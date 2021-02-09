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09 февраля,
2021
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«Гулагу.нет»: В иркутской колонии заключенных заставляли нырять в выгребную яму

Роман Чертовских
Роман Чертовских
2 часа назад

Правозащитный проект «Гулагу.нет» сообщил о том, сотрудники исправительной колонии №15 в Ангарске заставляли заключенных нырять в выгребную яму. В пресс-службе ФСИН по Иркутской области сообщение назвали фейком.

«Гулагу.нет»: В иркутской колонии заключенных заставляли нырять в выгребную яму
Фото: скриншот из видео в телеграм-канале «Гулагу.нет»

Выгребная яма и окунание в канализацию как метод работы оперативников ФСИН», — пишет телеграм-канал «Гулагу.нет». — Иркутск, ИК-15. 

На опубликованном в канале видео мужчина несколько раз окунается в выгребную яму. В кадре сбоку заметен человек в форме сотрудника ФСИН.


В пресс-службе ведомства заявили, что видео «носит явный фейковый характер». Детали, изображенные на видео, не имеют отношения к ИК-15. Выгребные ямы подобного типа в учреждении отсутствуют. Кроме того, на „осужденном“ отсутствует обязательная для колоний одежда установленного образца», — говорится в сообщении пресс-службы иркутской ФСИН. В ведомстве также напомнили, что в Иркутской области работает комиссия, которая проверяет организацию работы по соблюдению прав человека в колониях региона.


Напомним, в апреле 2020 года заключенные ангарской ИК-15 устроили бунт, который продолжался два дня. Во время беспорядков 17 заключенных вскрыли себе вены в знак протеста против издевательств со стороны сотрудников ФСИН и условий содержания. После подавления бунта стало известно о двоих погибших из числа осужденных. До бунта заключенные неоднократно жаловались на пытки.
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН с просьбой расследовать бунт. Правозащитники полагают, что имело место «чрезмерное применение силы».

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