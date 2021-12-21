Gulagu.net опубликовал первое видео избиения заключенного в Красноярской колонии

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с избиением заключенного в красноярской исправительной колонии №17. На записи двое заключенных якобы по заданию руководства колонии избивают третьего. Красноярское управление ФСИН пообещало провести проверку по этим материалам.

Видео начинается с разговора между одним из сотрудников колонии и заключенными, которые через несколько минут будут избивать другого арестанта. У записи нет звука, но, как поясняет основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, работник ФСИН инструктирует сотрудничающих с администрацией колонии заключенных перед тем, как они должны будут избить сокамерника.

Таким образом сотрудники ФСИН якобы организуют «пресс-хату» — так на тюремном жаргоне называют камеры, где издеваются над заключенными, чтобы убедить сотрудничать с администрацией или подавить их волю. После ухода сотрудника колонии в камеру заводят заключенного, которого практически сразу начинают избивать и пытаться затащить в туалет: по словам Осечкина, там мужчину должны «изнасиловать и макнуть головой в унитаз».

Во время избиения в камеру заходит один из работников колонии, который, видимо, услышал крики и звуки борьбы. Ему, предположительно, объясняют, что избиение происходит с разрешения начальства колонии, и тот довольно быстро уходит. После этого в камере приглушают свет, двое заключенных (Осечкин называет их «разработчиками») начинают избивать попавшего в «пресс-хату», а третий застилает одну из коек матрасом, чтобы избиения, происходящего за ней, не было видно на камере.

По словам правозащитников, о пытках в красноярской ИК-17 знал и начальник колонии Юрий Черемных, избиение заключенных происходило в том числе и в его присутствии: на записи, опубликованной Gulagu.net, заместитель Черемных, стоящий рядом с начальником, бьет заключенного по шее, вытаскивая в коридор, предположительно для избиения. Кроме того, Черемных якобы приказывал удалять записи с пытками, попадавшими на камеры видеонаблюдения в колонии, и уничтожать другие свидетельства пыток.

Gulagu.net показывает также гибель заключенного при падении из окна некой колонии в Красноярском крае: как утверждают правозащитники, это не было попыткой самоубийства. По их сведениям, мужчину выбрасывали из окна сотрудник колонии и один из «разработчиков».

Напомним, 14 декабря проект Gulagu.net сообщил, что в ближайшее время получит 200 гигабайт видеоархива ФСИН и ФСБ с записями пыток в колониях Красноярска, Забайкалья и Приморского края. После этого информатору проекта, который вывез пыточный архив во Францию, начали поступать угрозы. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин назвал собранные записи «Сибирским архивом» и сообщил, что правозащитники получили также видео пыток из колоний Омска и Новосибирска.

Первые видео с пытками и сексуальным насилием в российских колониях Gulagu.net начал публиковать в октябре. По данным правозащитников, насилие над заключенными происходило в том числе в саратовской тюремной больнице. Как заявил глава проекта Владимир Осечкин, в распоряжени Gulagu.net находится около тысячи видео и документов, подтверждающих случаи пыток.

После публикации видео СК возбудил против сотрудников туберкулезной больницы ФСИН в Саратове 7 уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. Глава саратовского областного управления ФСИН Алексей Федотов ушел в отставку. Позже президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. Интерфакс со ссылкой на анонимный источник писал, что его отставка связана с получившими общественный резонанс случаями пыток в СИЗО и колониях Саратовской области и других регионов.