Гуд бай, Андеграунд! В Томске закрывается популярное джаз-кафе

Владелец кафе Олег Усенко рассказал ТВ2, что причин, по которым кафе закрывается несколько. «Я не буду рассказывать обо всех, но главная почему мы так быстро закрываемся, это то что Министерство образования и науки — федеральный собственник помещения, которое находилось в долгосрочной аренде у« Андеграунда», в одностороннем порядке разорвало с нами взаимоотношения. Об этом мы узнали 14 января 2020 года. С этого момента начались титанические усилия для того, чтобы сохранить джаз-кафе. Если бы это происходило на территории Томской области, то, наверное, нашей известности и наших возможностей хватило бы, чтобы как-то разрешить эту ситуацию. Но, к сожалению, Минобрнауки - это аморфная безликая масса, находящаяся в Москве, которая к тому же постоянно реформируется и невозможно найти никаких концов. Тех людей, с которыми мы общались раньше, уже нет. Поэтому мы не нашли путей, чтобы позитивно решить эту ситуацию. ТУСУР является лишь представителем этой федеральной структуры и поэтому ни ректор, ни проректор этого университета не смогли нам помочь. Да, небольшая задолженность по аренде помещения у нас была, но это не главная причина расторжения договора. Такая задолженность у нас была и раньше. Ни для кого ни секрет, что предприятия, занимающиеся общепитом, сейчас переживают ни самые лучшие времена», — рассказал Олег Усенко.







Источники, знакомые с ситуацией вокруг «Андеграунда», рассказали ТВ2, что у владельца кафе возникли проблемы из-за продажи алкоголя рядом в помещении, которое принадлежит Министерству образования. «Поскольку здание принадлежит Минобрнауки, то там очень много ограничений. В том числе нельзя продавать алкоголь. Без алкоголя предприятие нерентабельно. Кроме того, кафе просто затюкали всякого рода проверками», — рассказал ТВ2 человек, знакомый с ситуацией.