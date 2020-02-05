Гуд бай, Андеграунд! В Томске закрывается популярное джаз-кафе
Популярное томское джаз-кафе Underground закрывается. 25 февраля в ЦК ТГУ пройдет прощальный концерт. «Спустя 15 лет работы одно из самых культовых мест города, где сами стены были пронизаны атмосферой качественной музыки со всего мира, закрывается»,— говорится в анонсе прощального концерта.
Владелец кафе Олег Усенко рассказал ТВ2, что причин, по которым кафе закрывается несколько. «Я не буду рассказывать обо всех, но главная почему мы так быстро закрываемся, это то что Министерство образования и науки — федеральный собственник помещения, которое находилось в долгосрочной аренде у« Андеграунда», в одностороннем порядке разорвало с нами взаимоотношения. Об этом мы узнали 14 января 2020 года. С этого момента начались титанические усилия для того, чтобы сохранить джаз-кафе. Если бы это происходило на территории Томской области, то, наверное, нашей известности и наших возможностей хватило бы, чтобы как-то разрешить эту ситуацию. Но, к сожалению, Минобрнауки - это аморфная безликая масса, находящаяся в Москве, которая к тому же постоянно реформируется и невозможно найти никаких концов. Тех людей, с которыми мы общались раньше, уже нет. Поэтому мы не нашли путей, чтобы позитивно решить эту ситуацию. ТУСУР является лишь представителем этой федеральной структуры и поэтому ни ректор, ни проректор этого университета не смогли нам помочь. Да, небольшая задолженность по аренде помещения у нас была, но это не главная причина расторжения договора. Такая задолженность у нас была и раньше. Ни для кого ни секрет, что предприятия, занимающиеся общепитом, сейчас переживают ни самые лучшие времена», — рассказал Олег Усенко.
Источники, знакомые с ситуацией вокруг «Андеграунда», рассказали ТВ2, что у владельца кафе возникли проблемы из-за продажи алкоголя рядом в помещении, которое принадлежит Министерству образования. «Поскольку здание принадлежит Минобрнауки, то там очень много ограничений. В том числе нельзя продавать алкоголь. Без алкоголя предприятие нерентабельно. Кроме того, кафе просто затюкали всякого рода проверками», — рассказал ТВ2 человек, знакомый с ситуацией.
Проректор по развитию университетского комплекса и социальной работе ТУСУРа Дмитрий Буинцев рассказал ТВ2, что университет не был в данном случае инициатором расторжения договора аренды помещения, в котором находится «Андеграунд». «Арендатор просто прекратил исполнять свои обязательства по оплате помещения и поэтому ТУСУР предложил расторгнуть договор аренды. Если бы собственник кафе платил аренду в срок, то никаких проблем бы не было», — рассказал Дмитрий Буинцев. Сумму задолженности «Андеграунда» перед вузом проректор ТУСУРа озвучивать не стал.
На сайте самого «Андеграунда» пока никакой информации о закрытии кафе нет. Концерты расписаны до 15 февраля. Ближайший – сегодня, 5 февраля. Выступает итальянский блюзмен Люка Джордано.
17 февраля 2020 года в 7 часов вечера пройдет прощальный концерт в «Андеграунде», на котором выступят лучшие музыканты Томска. На него приглашаются друзья джаз-кафе и все, кто любил это место в Томске. Во время концерта будет проводится аукцион и можно будет купить на память культовые вещи популярного джаз-кафе. Кофейня «Шоколад» тоже не будет работать после 17 февраля. Возобновит ли она работу позже или нет, пока ее владелец не может дать ответа.
Напомним, что ранее, в 2015 году, магазин «Пассаж» в Томске освободил помещения на первом этаже здания по проспекту Ленина, 46. Собственник здания ТУСУР решил использовать эти помещения для нужд университета. С момента закрытия торгового центра там уже пять лет идет ремонт.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?