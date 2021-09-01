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Губернаторский Светленский лицей открыт на левобережье. Фоторепортаж

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Сегодня, в День знаний, 1 сентября, исполняющий обязанности губернатора Анатолий Рожков открыл в микрорайоне Северный Парк Томского района на левом берегу Томи новое здание Губернаторского Светленского лицея. Сам губернатор Сергей Жвачкин не смог принять участия в торжественном мероприятии, так как, по словам Анатолия Рожкова, заболел после поездки по северу Томской области. 

Автор:  Антон Харин
Александр Сайбединов, Анатолий Рожков и Екатерина Собканюк открывают новый лицей

Новая школа - это второй корпус Светленского лицея, который отметил 25-летний юбилей. Уже в этом учебном году здесь сядут за парты 700 детей, в следующем – 1 100 школьников.

На церемонии открытия Анатолий Рожков отметил, что в Томской области стало доброй традицией открывать 1 сентября новые современные, просторные, удобные для детей и педагогов школы.

«В это прекрасное здание переехал один из лучших лицеев страны, который носит статус губернаторского. 25 лет он ютился в маленьком здании детского сада в поселке Светлый. Губернатор, возглавляющий попечительский совет лицея, принял решение о том, что у лицея будет новый, большой и красивый дом. Так и вышло», – сказал Анатолий Рожков.

Напомним, что группа компаний «Карьероуправление» под руководством Екатерины Собканюк построила лицей в рекордные сроки. Во время визита в Томск в июле этого года новое здание лицея оценил на «отлично» председатель правительства России Михаил Мишустин.

Директор Губернаторского Светленского лицея, народный учитель России Александр Сайбединов показал гостям учебные классы и другие помещения лицея. Новое здание построено с интернатом для обучающихся на 50 мест. Корпус состоит из трех блоков. В первом размещены учебные кабинеты для средней школы, во втором – помещения для спортивных занятий, культурно-массовых мероприятий, организации питания детей, в третьем блоке – учебные кабинеты для начальной школы. В здании созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей к лицею территории оборудованы футбольное поле с беговой дорожкой, площадки для игры в баскетбол и волейбол. В зоне отдыха размещены площадки для подвижных игр и тихого отдыха.

Для справки: Губернаторский Светленский лицей – одна из ведущих школ страны, применяющая инновационные образовательные программы в рамках национального проекта «Образование». Здесь внедряется новая модель школы, реализующая в образовательной практике концепцию эмоционального образования, которая соединяет в едином образовательном поле систему художественно-эстетического образования и систему общего образования, где созданы условия для позитивного влияния творческого развития на процесс обучения и воспитания в целом.

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