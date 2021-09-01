Губернаторский Светленский лицей открыт на левобережье. Фоторепортаж

Сегодня, в День знаний, 1 сентября, исполняющий обязанности губернатора Анатолий Рожков открыл в микрорайоне Северный Парк Томского района на левом берегу Томи новое здание Губернаторского Светленского лицея. Сам губернатор Сергей Жвачкин не смог принять участия в торжественном мероприятии, так как, по словам Анатолия Рожкова, заболел после поездки по северу Томской области.

Новая школа - это второй корпус Светленского лицея, который отметил 25-летний юбилей. Уже в этом учебном году здесь сядут за парты 700 детей, в следующем – 1 100 школьников.

На церемонии открытия Анатолий Рожков отметил, что в Томской области стало доброй традицией открывать 1 сентября новые современные, просторные, удобные для детей и педагогов школы.

«В это прекрасное здание переехал один из лучших лицеев страны, который носит статус губернаторского. 25 лет он ютился в маленьком здании детского сада в поселке Светлый. Губернатор, возглавляющий попечительский совет лицея, принял решение о том, что у лицея будет новый, большой и красивый дом. Так и вышло», – сказал Анатолий Рожков.