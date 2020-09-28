Губернатора Алтайского края госпитализировали с двусторонней пневмонией

«Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двухсторонней пневмонией в Краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении. В настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный», — сообщается на сайте правительства.

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко госпитализировали с двусторонней пневмонией, сообщает пресс-служба правительства края. Ранее сообщалось, что у него диагностировали коронавирус.

Отметим, ранее сообщалось, что работа по руководству регионом организована в дистанционном режиме, а губернатор постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями органов краевой власти. Все мероприятия с его личными участием отменялись на 10-14 дней.





В нынешнем сообщении правительства края не уточняется об организации работы после госпитализации Томенко.





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