Добрые новости
28 сентября,
2020
1
фото
Новости

Губернатора Алтайского края госпитализировали с двусторонней пневмонией

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко госпитализировали с двусторонней пневмонией, сообщает пресс-служба правительства края. Ранее сообщалось, что у него диагностировали коронавирус.


«Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двухсторонней пневмонией в Краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении. В настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный», — сообщается на сайте правительства.

Губернатора Алтайского края госпитализировали с двусторонней пневмонией

Отметим, ранее сообщалось, что работа по руководству регионом организована в дистанционном режиме, а губернатор постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями органов краевой власти. Все мероприятия с его личными участием отменялись на 10-14 дней.


В нынешнем сообщении правительства края не уточняется об организации работы после госпитализации Томенко.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.