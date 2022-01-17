Губернатор Жвачкин: Очевидно, что волна «омикрона» будет сильнее предыдущих

Губернатор Сергей Жвачкин поручил активизировать подготовку к волне «омикрона», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Очевидно, что волна «омикрона» будет сильнее предыдущих, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Этот штамм распространяется молниеносно, из Европы он движется в Москву, через две-три недели будет у нас. К встрече все должны быть готовы на 100%».

Глава региона поручил департаменту здравоохранения Томской области оценить готовность к новой волне эпидемии действующих и резервных респираторных госпиталей, провести детальный анализ запасов кислорода, лекарств, СИЗов, а также сформировать резервные бригады «скорой» и неотложной помощи с привлечением частных медицинских организаций и студентов Сибирского государственного медицинского университета.

«Рассчитываю, что нам удастся обойтись без локдауна, но очевидно, эпидситуация может потребовать новых ограничений, включая внеочередные каникулы для детей. К этому также нужно быть готовым», — отметил губернатор.