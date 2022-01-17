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Губернатор Жвачкин: Очевидно, что волна «омикрона» будет сильнее предыдущих

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Губернатор Сергей Жвачкин поручил активизировать подготовку к волне «омикрона», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Очевидно, что волна «омикрона» будет сильнее предыдущих, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Этот штамм распространяется молниеносно, из Европы он движется в Москву, через две-три недели будет у нас. К встрече все должны быть готовы на 100%».

Глава региона поручил департаменту здравоохранения Томской области оценить готовность к новой волне эпидемии действующих и резервных респираторных госпиталей, провести детальный анализ запасов кислорода, лекарств, СИЗов, а также сформировать резервные бригады «скорой» и неотложной помощи с привлечением частных медицинских организаций и студентов Сибирского государственного медицинского университета.

«Рассчитываю, что нам удастся обойтись без локдауна, но очевидно, эпидситуация может потребовать новых ограничений, включая внеочередные каникулы для детей. К этому также нужно быть готовым», — отметил губернатор.

Автор:  администрация Томской области
Автор:  администрация Томской области

Также губернатор поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, особенно в общественном транспорте и на предприятиях сферы услуг.

«Безусловно, предотвратить болезнь, тем более такую опасную, гораздо легче, чем лечить, — сказал губернатор, обращаясь к жителям Томской области. — Другого способа уберечься от тяжелых последствий болезни, чем вакцинация, сегодня нет. Это понимают уже и отъявленные скептики - пренебрегать прививкой просто опасно. Призываю всех, кто еще не вакцинировался или не прошел ревакцинацию, сделать это».

Добавим, что накануне стало известно о том, что омикрон обнаружили в Красноярском крае и Бурятии. Ранее вирус был обнаружен в Иркутской области и в Республике Тыва.

Ранее руководство страны прогнозировало, что через две недели в стране может начаться новый подъем заболеваний ковида, связанный с распространением нового омикрон-штамма. При этом, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, ситуация в других странах, где распространяется омикрон-штамм, показывает необходимость подготовки к этому и в России. 

«Наибольшая нагрузка, конечно же, ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова», — цитируют министра «Известия».

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