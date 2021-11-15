Губернатор Жвачкин — Акатаеву: Денег на второстепенные дороги Томска дадим, если будет программа ремонта

«Я считаю, что софинансирование нужно сокращать до 10 процентов. Пусть область дофинансирует, а мы 250 миллионов направим на асфальтирование дорог второй и третьей категорий, потому что людей интересуют подъезды к собственным микрорайонам. Ремонт центральных городских магистралей – это обязанность властей, это та инфраструктура, которая априори должна выглядеть замечательно. Людей интересуют дороги в их микрорайонах и им совершенно все равно городские это, областные или федеральные деньги. Посмотрите на опыт других регионов, которые по нацпроектам получают средства на ремонт сотни дворов. Мы свои предложения к согласительной комиссии подготовим», — отмечал Чингис Акатаев.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин данное предложение раскритиковал.

«Местные власти просят нас уменьшить объемы софинансирования национальных проектов за счет местных бюджетов, особенно в части переселения из аварийного жилья и ремонта дорог. Безусловно, если бы была такая возможность, мы помогали бы больше. Но ситуация такова, что финансовое здоровье наших муниципалитетов гораздо лучше, чем региона, — сказал губернатор, представляя бюджет в нулевом чтении. — Их долговая нагрузка меньше, в том числе и потому, что область взяла на себя основное бремя расходов по реализации майских указов Президента в части повышения заработной платы бюджетникам, в том числе работающим в муниципальных учреждениях».

По словам губернатора, 40 процентов областного бюджета Томская область уже направит в муниципалитеты.

«Через дотацию на выравнивание мы с вами сглаживаем разрыв в бюджетной обеспеченности между самыми «бедными» и самым «богатым» муниципалитетом, которым в силу объективных причин является город Томск. После распределения дотации этот разрыв сокращается в пять с половиной раз», — отметил он.

При этом Жвачкин сказал, что область согласна выделить деньги на ремонт дорог второй и третьей категории в Томске. Деньги могут поступить в администрацию города при наличии подготовленной программы ремонта.