Губернатор Жвачкин поддержал снижение норматива на парковки в Томске

«Не все жители в восторге от огромных полей с машинами вокруг дворов. Многие хотят видеть под окнами территории для отдыха, занятия спортом, игровые зоны для детей, газоны и клумбы, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Пока вопрос парковочных пространств обсуждают только юристы и популисты, но это тупиковый путь, потому что одними нормативами проблему с парковками и с обликом дворов не решить. Нужно услышать томичей, необходимы новые подходы в организации комфортного жизненного пространства. Очевидно, что нужны не только парковочные места, но и паркинги. Причем не по космическим, а по доступным, ценам».







Ранее строители отмечали, что готовы строить паркинги, но спросом они не пользуются.





«Подземные парковки — это современно и удобно, но дорого. Отдельно их никто покупать не хочет. А если предлагать бесплатно, то нужно включить в себестоимость квадратного метра, которая станет значительно выше. По опыту одно машиноместо в подземном паркинге обходится в миллион рублей. Возможно, такие парковки будут востребованы в центре города, но наша основная продукция рассчитана на потребителей эконом-класса. 70 % покупателей приходят с ипотекой, и им такие парковки просто не нужны», — говорил главный архитектор ТДСК Игорь Карпенко в интервью ТВ2.





В 2020 году власти города предложили снизить норматив на парковки. Они предлагают ввести норматив 1 парковочное место на 100 квадратных метров жилой площади. Данную инициативу поддержал замгубернатора по строительству Евгений Паршуто, заммэра Алексей Макаров. Ряд депутатов высказались против. Они отметили недостаточную развитость транспортной инфраструктуры в ряде районов города.







Подробнее о парковках мы писали здесь.