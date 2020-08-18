Добрые новости
18 августа,
2020
1
фото
Новости

Губернатор запретил новосибирским чиновникам цитировать законы при ответах на обращения

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Новосибирский губернатор Андрей Травников за заседании в облправительстве запретил чиновникам отвечать на обращения граждан цитатами из законодательства. По его мнению, ответы на вопросы должны быть прямыми.

Губернатор Андрей Травников
Губернатор Андрей Травников
Фото: правительство Новосибирской области

«Как мы общаемся в официальной переписке с гражданами. К сожалению, факты, когда мы вместо конкретного ответа на конкретный вопрос вываливаем большой объем цитат из законодательства, продолжаются. <…> Ко мне обратился житель одного из сельских районов с рассказом об истории переписки с одним из наших коллег, передал толстую пачку копий обращений и ответов. <…> Чувствовалась уже даже не злость в наш адрес, а обида, что он обращается и не может получить ответ», — цитирует слова губернатора агентство РИА Новости.


По словам новосибирского губернатора, мужчина, приходивший к нему на прием, проиллюстрировал свою жалобу примером. Он сказал, что это равносильно тому, если человек пришел в сервис чинить свой автомобиль, а ему вместо этого вручили толстую инструкцию и отправили ее изучать.


«Мне кажется, это не про внимание и уважение к людям. Мы не должны в наших ответах указывать: «Иди, гражданин, изучай законодательство-инструкцию», а должны находить ответы и помогать решить вопрос, с которым к нам гражданин обращается. Это касается любых наших действий — и личных приемов, и переписки, в конце концов оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Просьба на это обратить внимание», — сказал Андрей Травников.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.