Губернатор запретил новосибирским чиновникам цитировать законы при ответах на обращения

Новосибирский губернатор Андрей Травников за заседании в облправительстве запретил чиновникам отвечать на обращения граждан цитатами из законодательства. По его мнению, ответы на вопросы должны быть прямыми.

«Как мы общаемся в официальной переписке с гражданами. К сожалению, факты, когда мы вместо конкретного ответа на конкретный вопрос вываливаем большой объем цитат из законодательства, продолжаются. <…> Ко мне обратился житель одного из сельских районов с рассказом об истории переписки с одним из наших коллег, передал толстую пачку копий обращений и ответов. <…> Чувствовалась уже даже не злость в наш адрес, а обида, что он обращается и не может получить ответ», — цитирует слова губернатора агентство РИА Новости.





По словам новосибирского губернатора, мужчина, приходивший к нему на прием, проиллюстрировал свою жалобу примером. Он сказал, что это равносильно тому, если человек пришел в сервис чинить свой автомобиль, а ему вместо этого вручили толстую инструкцию и отправили ее изучать.





«Мне кажется, это не про внимание и уважение к людям. Мы не должны в наших ответах указывать: «Иди, гражданин, изучай законодательство-инструкцию», а должны находить ответы и помогать решить вопрос, с которым к нам гражданин обращается. Это касается любых наших действий — и личных приемов, и переписки, в конце концов оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Просьба на это обратить внимание», — сказал Андрей Травников.

