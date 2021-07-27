Губернатор: Вводить обязательную вакцинацию от ковида в Томской области пока не планируем

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассказал о планах на обязательную вакцинацию.

«Многие регионы ввели обязательную вакцинацию, однако мы пока воздерживаемся от этой меры, потому что Томск – умный город, и томичи отлично понимают, как важно сохранить здоровье, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Вакцина у нас появилась в достаточном количестве. Я сделал прививку одним из первых. А вот некоторые чиновники не торопятся. Давайте показывать хорошие примеры людям. Рекомендую и нашим сотрудникам, и служащим городских и районных администраций, и всем сотрудникам областных и муниципальных учреждений оставить на час дела и сходить на пункт вакцинации. Как выполняются рекомендации, проверю».

Глава региона также обратился ко всем жителям Томской области с просьбой не затягивать с прививкой и обязательно соблюдать масочный режим в магазинах и общественном транспорте.