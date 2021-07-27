Губернатор: Вводить обязательную вакцинацию от ковида в Томской области пока не планируем
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассказал о планах на обязательную вакцинацию.
«Многие регионы ввели обязательную вакцинацию, однако мы пока воздерживаемся от этой меры, потому что Томск – умный город, и томичи отлично понимают, как важно сохранить здоровье, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Вакцина у нас появилась в достаточном количестве. Я сделал прививку одним из первых. А вот некоторые чиновники не торопятся. Давайте показывать хорошие примеры людям. Рекомендую и нашим сотрудникам, и служащим городских и районных администраций, и всем сотрудникам областных и муниципальных учреждений оставить на час дела и сходить на пункт вакцинации. Как выполняются рекомендации, проверю».
Глава региона также обратился ко всем жителям Томской области с просьбой не затягивать с прививкой и обязательно соблюдать масочный режим в магазинах и общественном транспорте.
В настоящее время обязательная вакцинация от ковида введена в 44 регионах из 85. Так в Республике Алтай необходимо привить 60 % работников определенных сфер до 30 августа, в Алтайском крае до 19 сентября. Обязательная вакцинация также введена в Республике Бурятия (здесь прививку должны поставить и люди старше 65 лет), Кемеровской области (60 % работников определенных сфер до 17 августа), Красноярском крае (60 % работников определенных сфер до 23 августа), Омской области (60 % работников определенных сфер до 26 августа).
Не введена обязательная вакцинация, например, в Новосибирской области.
В Томской области, по последним данным, первый компонент прививки от ковида поставили 228 325 человек. Второй компонент — 162 558 человек.