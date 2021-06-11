Губернатор: В Томской области растут темпы заболевания ковидом

«Уже неделю у нас пусть медленно, но увеличивается коэффициент распространения инфекции. И хотя количество больных не такое большое, как в столицах и в большинстве других регионов страны, меня эта тенденция тревожит. Нам с вами нельзя допустить повторения прошлогодней осенней волны эпидемии. Власть и медики делают для этого все. Мы создали резервные мощности для приема больных, но, согласитесь, любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Тем более, когда речь идет о ковиде», – сказал глава региона.

По словам губернатора, почти 120 тысяч жителей Томской области прошли вакцинацию. Сейчас в Томске разворачиваются дополнительные пункты вакцинации, организованы мобильные выезды врачей на предприятия.





«Сегодня количество вакцин, поступающих в регион, позволяет не ждать неделями очереди на прием. И я призываю всех, кто хочет сохранить здоровье – свое и своих близких – поставить прививку. Я и вся моя семья – жена, мама, дочери – это сделали, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – При этом каждому из нас нужно продолжать соблюдать все меры предосторожности. Соблюдать социальную дистанцию. Обязательно носить маски в магазинах, в общественном транспорте, в людных местах. Давайте помнить, что даже один человек без маски в тесном помещении может представлять опасность для других. Особо обращаюсь к молодежи – берегите старших!».





Напомним, в Томской области до конца месяца действует режим ограничений. В регионе запрещены массовые мероприятия, при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках.





«Конечно, все мы устали от этих ограничений. Лето к ним вообще не располагает, – сказал томский губернатор. – Но не надо брать дурных примеров с жителей мегаполисов, которые игнорируют маски. Мы же их носим не для проверяющих, не для того, чтобы избежать штрафа, а для того, чтобы быть живыми и здоровыми. И пока мы не достигли коллективного иммунитета, пока не привилось большинство, маски останутся с нами. Хватит уже с нас потерь. Давайте вместе остановим эпидемию, ведь сделать это совсем не сложно – вакцинироваться и соблюдать простые правила. Давайте им следовать. И – будем здоровы!».





По данным на 11 июня, в Томской области ковид официально подтвердился у 33 209 человек. За сутки число заболевших увеличилось на 38 человек. В пятницу по стране зарегистрировали 12,5 тыс. заразившихся, до этого больше человек с COVID-19 выявляли только 22 февраля.



За все время распространения коронавируса в России выздоровели 4,78 млн человек, сейчас проходят лечение 272,5 тыс.