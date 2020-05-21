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21 мая,
2020
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Губернатор утвердил план введения в районах Томской области раздельного сбора мусора

ТВ2
ТВ2
48 минут назад

Как сообщает обладминистрация, реализация проекта начнется в 2022 году. До этого времени власти займутся подготовкой. 


В этом году по нему органы госвласти и местного самоуправления должны создать и утвердить методику размещения мест сбора мусора, в том числе перерабатываемого, определить, где будут собирать  ртутьсодержащие лампы.


«Специалисты рассчитают нормативы накопления, в каждом районе утвердят перечень отходов, которые могут быть направлены на переработку или утилизацию, и внесут соответствующие изменения в территориальную схему обращения с отходами Томской области», — говорится в сообщении.


На последнем этапе властям предстоит запустить два мусоросортировочных завода: в Томске, Мельниково и Бакчаре.


«Забота об окружающей среде для нас, сибиряков, – не пустые слова, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Интерес к раздельному сбору мусора рождается у самих людей, а не диктуется свыше. В Томске создаются целые движения по раздельному сбору ТКО, и задача власти вместе с бизнесом – эти народные инициативы поддержать».


Отметим, введение раздельного сбора в районах области реализуется в рамках нацпроекта «Экология».


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