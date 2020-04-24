Губернатор Томской области: «За неделю мы вывезли из-за рубежа 104 жителя региона»

Только за последнюю неделю мы вывезли из-за рубежа 104 жителя региона, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – На сегодняшний день в 51 стране мира остаются 308 жителей региона. Поражаюсь многим людям, две трети из них уехали за границу уже во время эпидемии, причем многие – с детьми.

После прибытия в регион вернувшиеся обязаны уйти на самоизоляцию по месту проживания. Или же им предлагается для размещения на две недели томский обсерватор. Как правило, обсерватор для изоляции выбирают жители районов области или томичи, не желающие подвергать риску своих родственников, проживающих с ними совместно.



Всего под наблюдением врачей 2156 жителей Томской области, из них 680 вернувшихся из-за рубежа.

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24 апреля в Томской области подтвердили еще 7 случаев коронавируса, общее число заболевших составляет 59 человек. К аппаратам ИВЛ подключены четверо больных COVID-19, у всех сопутствующие хронические заболевания, осложняющие течение болезни.





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