Губернатор: «Бессмертный полк» пройдет в Томске 9 мая, но не в «массовом формате»

9 мая в Томской области не будет масштабных массовых мероприятий. Однако томичи смогут пройти по проспекту Ленина с портретами родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Такое решение озвучил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«К сожалению, ограничения на массовые мероприятия не позволят нам организовать парад и массовое шествие. Но никакой коронавирус не может отменить Дня Победы. Для этого 9 мая с 8 утра до трех часов дня будет закрыт для автомобилей и открыт для пешеходов проспект Ленина от Новособорной площади до Лагерного сада. Каждый томич сможет cам пройти по главной улице города с портретом своего героя из «Бессмертного полка» к мемориалу боевой и трудовой славы в Лагерном саду – возложить цветы к Вечному огню, почтить память тех, кто отдал жизнь за нашу Победу», – сказал губернатор Сергей Жвачкин.





Кроме того, в День Победы состоятся уличные выставки, у томичей будет возможность увидеть фильмы о войне, отдельная программа будет подготовлена для каждого из 135 участников Великой Отечественной войны, живущих сегодня в Томской области.





Ранее штаб полка принял решение проводить акцию онлайн. Такое решение было связано с эпидемиологической обстановкой, сообщил ТВ2 один из основателей движения Сергей Лапенков. В свою очередь Жвачкин отметил, что эпидситуация в Томской области остается одной из самых благополучных в стране.





«Но, конечно, это не повод расслабиться, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Пока мы не завершим массовую вакцинацию, будем сохранять режим ограничений, потому что наша главная задача – сберечь жизни и здоровье людей».





«Бессмертный полк» — некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Главная задача движения – сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.



Впервые Бессмертный полк прошел в Томске в 2012 году по инициативе журналистов телерадиокомпании ТВ2. В колонну полка с портретами фронтовиков тогда встали более 5 тысяч горожан.





В 2020 году «Бессмертный полк» впервые прошел в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Поступило больше 3 млн заявок на участие, в связи с чем трансляция продолжалась 20 дней.