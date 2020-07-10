Губернатор Томской области уволил начальника департамента здравоохранения Холопова после скандала с моргом

Недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съемки и затем выкладывают фото в интернет. Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших медицинских работников, — так прокомментировал ситуацию со штабелями тел в морге Горбольницы №3 губернатор Томской области.

«Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в интернете в отношении одного из томских моргов. Для этого cоздана комиссия, которая в ближайшие дни закончит работу, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию?».





Ранее в СМИ опубликовали фотографии из морга на улице Нахимова, 3 при горбольнице № 3, который входит в областное учреждение «Патологоанатомическое бюро». На фото было видно, что помещение морга буквально заставлено черными мешками в несколько рядов с человеческими телами. На одной из фотографий видна бирка COVID, а на другой, что работники морга находятся в помещении без специальных средств защиты.





В региональном штабе назвали опубликованные фото фейком. И. о. начальника ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро» Павел Горх сообщил, что «на опубликованных фотографиях показано помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса «Б», в частности, использованная одежда, ветошь, которые не могут быть выброшены в простой мусорный бак, а утилизируются организациями, которые имеют лицензию на этот вид деятельности».





Спустя несколько дней специальная комиссия провела проверку.



«Комиссия даст свою оценку, но за организационный бардак на таком важном объекте, за отсутствие надлежащего контроля я принимаю решение уже сейчас: освободить от занимаемой должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова, – сказал Сергей Жвачкин. – В суточный срок в медучреждении должен быть установлен жесткий пропускной режим, а в целях недопущения таких ситуаций впредь оборудовать систему видеонаблюдения».



Контроль за исполнением поручения глава региона возложил на своего заместителя по социальной политике Ивана Деева.





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