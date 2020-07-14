Губернатор Томской области обвинил авторов снимков тел в морге и СМИ в «хайпе на смерти»

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин озвучил результаты проверки морга, проведенной после публикации снимков тел, лежащих на полу. Он отметил, что делали фотографии несколько дней, и обвинил авторов снимка в «хайпе на смерти».

Смерть ужасна всегда, — говорится в обращении губернатора, опубликованном департаментом здравоохранения. — Все, кто был в моргах, знают, что там есть трупы, с которыми работают патологоанатомы; что там медики проводят вскрытия, чтобы выяснить причины смерти. Все знают, что морги – совсем не место для фотосессий. Нормальные люди понимают, что нельзя унижать достоинство и живых, и мертвых. Так в нашем Томске было до последнего времени. Именно поэтому публикации на сайте одной из газет фотографий из томского морга вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Тем более что фотографии публиковали постепенно, сериями, видимо, желая шокировать посильнее. Шокировать получилось. Сначала разместили фото мешков с отходами класса Б (о которых сказал в своем комментарии исполняющий обязанности начальника патологоанатомического бюро), потом пошли фотографии трупов.

Губернатор подчеркнул, что региональный оперативный штаб сообщает о каждой смерти от коронавируса.

«Причем часто делает это, даже опережая федеральный оперативный штаб, рассказывая не просто о фактах смерти, но и об обстоятельствах гибели людей», — уточнил Сергей Жвачкин.

Он рассказал о результатах проверки комиссии, в которую вошли специалисты облздрава, регионального департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также управления Роспотребнадзора.

Что обнаружила комиссия? «Фотосессия» в морге шла пять дней – со 2 по 6 июля. Как рассказали сотрудники морга, фотографировал не работающий в морге работник частной похоронной службы, часто забирающий тела для захоронения и отлично знающий расположение помещений морга. Его вспомнили и узнали. Санитар на фото, который в нарушение режима работал без маски, пояснил, что был запечатлен во время того, как складывал именно отходы класса Б: одежду умерших, ветошь, одноразовые костюмы. Он рассказал, что в помещении в этот момент находилось 10-12 тел, и тел с инфекцией СOVID-19 в этом помещении, естественно, не было. В морг на Нахимова привозят трупы не только из третьей горбольницы, но и из других медучреждений Томска и районов области.

Губернатор уточнил, что теперь правоохранительным органам придется выяснить, кто дал заказ похоронному агенту сделать фотографии.

«По чьему заказу и с какой целью затем СМИ публиковали эти фото на своих ресурсах – тоже догадаться нетрудно. В организации не было порядка, регламентирующего посещения морга посторонними лицами – видимо, предполагалось само собой разумеющимся, что фотовидеосъемок здесь делать нельзя. Такого в Томске никогда не было. А теперь есть. Именно поэтому – за отсутствие должного контроля за деятельностью патологоанатомического бюро – был уволен начальник департамента здравоохранения. Решение для меня было трудным – мы работали с Александром Холоповым многие годы, он очень многое сделал для развития томского здравоохранения. Однако ему было тяжело работать с таким грузом моральной ответственности, поэтому мое решение он принял как свое», — продолжил губернатор.

Он отметил, что теперь патологоанатомическая служба будет модернизирована. В морге утвердят порядок доступа, появится круглосуточное видеонаблюдение внутри и снаружи, будет приобретен дополнительный инвентарь. Сотрудников морга привлекут к дисциплинарной ответственности.

А вот что делать с любителями пиара на смерти, я честно не знаю. Не знаю, что сказать о людях, которые с камерами лезут в двери и окна морга. Бог им судья или собственная совесть. Но я очень сомневаюсь, что совесть есть у тех, кто берет в руки камеру, идет в морг, снимает тела, отдает в интернет, а затем собирает лайки. Если бы у них была совесть, эти люди представили бы, что кто-то вот так снимет тело их отца или матери. Что и говорить, позорная ситуация для нашего университетского Томска. Рад, что подавляющее большинство томичей оценили ее именно так. Это значит, что не пройдет у нас хайп на смерти, что порядочных людей у нас – больше, — резюмировал губернатор