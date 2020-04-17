Губернатор Томской области: Режим самоизоляции не от того, что это надо власти

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в интервью телеканалам «Томское время» и «ГТРК-Томск» объяснил, почему жителей региона стали штрафовать за нарушение правил самоизоляции.

«Это абсолютно законно. Вы знаете, что есть указ, Госдума специально приняла этот закон из-за пандемии коронавируса. В законе есть несколько пунктов, в Томске чаще всего используется пункт 20.6. Мне каждый вечер кладется сводка, я вижу, что наказывается в основном по минимальному», — рассказал губернатор.

Он отметил, что в законе нет четкого понимания термина «самоизоляция», так как «последняя такая беда приходила 200 лет назад». При этом губернатор подчеркнул, что пока нет вакцины от коронавируса оставаться дома — самое надежное средство.

«Режимы не от того, что власти это надо. Да, мы были вынуждены написать в распоряжении, что не дальше 200 метров, нам это нужно было как-то конкретизировать, но остается все на совести каждого человека. Если мы друг другу будем доверять, то у нас все получится. Это как с пристегиванием ремня в машине. Ведь большая часть населения пристегивается не для того, чтобы спасти свою жизнь, а для того, чтобы полиция не остановила. Но ремень-то нужен для собственной безопасности. Также, как этот ремень, режим самоизоляции нужен для человека, но у нас это русское авось: авось не меня, авось другого», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что сейчас большинство заболевших коронавирусом в регионе — члены одной семьи, которые как раз нарушили правила самоизоляции.

«Семья несмотря на наши предупреждения решила отметить день рождение. Мы разговаривали с ними. Это хорошие порядочные люди. Когда мы спросили пожилых родителей, которые лежат сегодня в изоляторе, потому что у них коронавирус, что вы делали, то они просто ответили, что позвали своих. Если мы будем относиться так, то, конечно, режим самоизоляции не сработает», — рассказал Сергей Жвачкин. Он добавил, что, оперативный штаб специально не раскрывает имена людей, а также место их проживания, чтобы не нарушать врачебную тайну и защитить пациентов от излишней агрессии.

«Могу сказать, что заболели люди не только в Томске, но и в районах. Я понимаю, что в этих районах знают. Тем более, есть заболевший и из маленького поселка в Томской области. Конечно, люди знают, догадываются. Но мы не имеем право это говорить», — отметил губернатор.