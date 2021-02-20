Губернатор Томской области просит не ограничивать экспорт леса в Китай

Губернатор Сергей Жвачкин обратится в правительство России с просьбой не ограничивать экспорт продукции ЛПК в Азию. Сейчас на стадии общественного обсуждения находится проект постановления правительства о введении ограничений на экспорт продукции из древесной щепы, древесных плит MDF и OSB с целью поддержания внутреннего рынка и строительной отрасли России.

«В связи с бурным ростом строительства в стране, высоким потребительским спросом на продукцию лесопереработки, особенно в Европе, горячие головы предлагают полностью остановить экспорт. Но мы с этим согласиться не можем, — цитирует пресс-служба обладминистрации Сергея Жвачкина. – Ограничения на экспорт вводить нужно, но точечно и с учетом территорий. По экономической логике и географической логистике Томская область не возит продукцию ЛПК в европейские страны и даже за Урал. Мы экспортируем в Азию. И если правительство полностью перекроет экспорт, мы просто потеряем с таким трудом завоеванные азиатские рынки, отдав их другим странам».





Инициатива запретить экспорт российского леса в Китай начала обсуждаться еще в 2018 году. В 2019 году губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил полностью запретить экспорт древесины в виде круглого леса сроком на один год с 1 января 2020 года. Позднее об этом же высказался Дмитрий Кобылкин, возглавлявший Минприроды. Он заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ. Министр говорил, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа, и он лично попросил правоохранительные органы КНР подключиться к решению проблемы «черных лесорубов».







«Экспорт в страны ЕврАзЭС нужно сохранять, но при этом, безусловно, нужно не все подчистую вывозить за рубеж, а удовлетворять потребности местных строителей и мебельщиков. Наши томские компании так и делают и на это готовы», – отметил Жвачкин.







В Томской области продолжают работать больше 600 предприятий по переработке древесины. Продукция ЛПК занимает 50,2% от общего объема экспорта из Томской области. Экспорт необработанного леса с 2015 года уменьшился с 51,4 тысячи до 5,8 тысячи кубометров в год. Основным экспортером продукции является Узбекистан, на втором месте — Китай, сообщает обладминистрация.





По итогам 11 месяцев 2020 года из Томской области экспортировали продукцию на 141,5 миллиона долларов (в 2019 году – 180 миллионов долларов). 67,8% пришлось на пиломатериалы, 23,2% на древесно-стружечные плиты (ДСП), 5,5% на древесно-волокнистые плиты (МДФ, OSB), 3% на шпон и фанеру, 0,25% на лес-кругляк, говорится в презентации «белого дома».





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