Губернатор Томской области прокомментировал долги по зарплате перед работниками ЖКХ

«Ситуация, связанная с долгами в чаинском жилищно-коммунальном МУПе, показала, что система управления отраслью может давать cбои, — сказал Сергей Жвачкин. — Очевидно, что именно главы муниципалитетов должны отвечать за порядок на своих муниципальных предприятиях, не дожидаясь вмешательства со стороны областных или надзорных органов. Но я вижу проблему глубже: власти на всех уровнях нужно системно заниматься экономикой предприятий ЖКХ, находить баланс между возможностями потребителей коммунальных услуг и потребностями коммунальщиков. Если нет этого баланса — значит, нужно помогать бюджетными деньгами. Не надо зарывать голову в песок, мы ведь живем в Сибири, где стабильность и качество жилищно-коммунальных услуг — вопрос не праздный».

Ранее сотрудники «Чаинского ПОЖКХ» из села Подгорное записали видеообращение к Владимиру Путину с жалобой на ставку ниже МРОТ, задержки зарплаты и другие нарушения Трудового кодекса.





«Техничка первого разряда, сварщик пятого разряда, водитель опасных грузов получают одинаково — минимальный размер оплаты труда, — говорит на видео представитель трудового коллектива. – Так как наш район приравнен к районам Крайнего Севера, он составляет 24 260 рублей».





После публикации видео Следственный комитет по Томской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы. По информации региональной прокуратуры, работникам начали выплачивать зарплату, погашено 900 тысяч рублей долга. Проверка выявила, что по состоянию на 1 декабря задолженность предприятия перед 94 работниками составила более двух миллионов рублей. Были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Невыплата в установленный срок заработной платы» и «Непредоставление первичных статистических данных».





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