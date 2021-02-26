Губернатор Томской области поручил рассказать, как формируются тарифы ЖКХ

«На встречах с людьми в районах часто слышу вопросы о тарифах на ЖКХ, вижу эти вопросы в соцсетях, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Платежи за коммуналку всегда больная тема, потому что речь идет о семейных бюджетах. Популистски к тарифам подходить нельзя, особенно у нас в Сибири. Необходимо найти баланс между работоспособностью системы жизнеобеспечения и платежной нагрузкой, которую несут семьи. Однако жители имеют право знать, как рассчитываются тарифы, что в них входит, куда им обращаться, если они считают, что выставляемые счета неправомерны. Задача власти – помочь людям найти ответы на самые острые вопросы».

В Томской области пройдут встречи, на которых жителям региона расскажут о формировании тарифов. Такое поручение дал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Тарифы ЖКХ ежегодно индексируются 1 июля. Депутаты Думы Томска, которые хотели разобраться в вопросе формирования тарифов, пригласили на комитет главу областного департамента Марию Вагину, но та проигнорировала просьбу о встрече. Накануне в ходе заседания облдумы депутат Галина Немцева также подняла этот вопрос и обратился к Жвачкину напрямую.





«Необходимо раскрыть структуру себестоимости и сделать ее пофакторный анализ, подключить к этому вопросу контролирующие и регулирующие органы, а также институты общественного контроля. Наконец, раскрыть информацию о структуре пресловутой "инвестиционной составляющей тарифа". Ведь прозрачность финансово-хозяйственной деятельности предприятия — один из главных факторов повышения его инвестиционной привлекательности. Поэтому, раз уж губернатор в зале, прошу Вас, Сергей Анатольевич, поставить вопрос не просто о заморозке тарифов, а о принятии решения о повышении степени финансово-экономической прозрачности формирования тарифов», — сказала она.





Губернатор дал распоряжение провести встречи с экспертами.





«Формальных мероприятий быть не должно точно, — подчеркнул Сергей Жвачкин. — Такие встречи обязательно должны быть в прямом эфире или сопровождаться онлайн-трансляцией с возможностью интерактива».





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