Губернатор Томской области не стал продлять режим самоизоляции до конца апреля

Президент России Владимир Путин своим Указом продлил в стране нерабочий период до 30 апреля. Глава государства принял единственно верное решение для сохранения жизни и здоровья людей, — сказал в своем обращении к жителям Томской области Сергей Жвачкин. — Президент оставил за региональной властью право самостоятельно устанавливать на территориях свой режим по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. И я принял решение сохранить ранее введенный в Томской области режим полной самоизоляции до 15 апреля. Мы его не облегчаем, но и гайки не закручиваем, — подчеркнул губернатор. — До 15 апреля действуют все ограничения, введенные ранее. Напомню о них: покидать дома можно для выхода в ближайший магазин за продуктами, в аптеку или медучреждение, чтобы вынести мусор или выгулять собаку, и, конечно, на работу, если организация продолжает деятельность.

«Детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп. С понедельника, 6 апреля, мы возобновляем работу системы школьного, профессионального и высшего образования — но только в дистанционном формате, — сказал Сергей Жвачкин. — Классные руководители и преподаватели должны связаться с родителями, учениками и студентами. Каникулы окончились, начинается учеба — пусть и дистанционная, на дому».

Сергей Жвачкин отметил, что пропускной режим в регионе пока не вводится. Но рекомендовал при выходе на улицу брать паспорт, служебное удостоверение или справку в произвольной форме от работодателя.

В Томской области по-прежнему два человека, которые в настоящий момент болеют коронавирусной инфекцией. ​В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране заболело 4149 человек.



«Объявленная президентом по всей стране нерабочая неделя и наш региональный режим полной самоизоляции дают результат: темпы распространения инфекции снижаются, — подчеркнул в обращении глава региона. — В Томской области двое больных, но это никого не должно расслаблять. Под наблюдением врачей у нас в Томской области сейчас находятся несколько тысяч человек, прибывших из заграницы, и тех, с кем они контактировали. Несознательность любого из них может привести к вспышке. Нам нужно снизить риски, выиграть время у эпидемии», — обратился к жителям региона Сергей Жвачкин.





На момент написания новости сотрудники полиции выявили 29 нарушений карантинного режима людьми, которые приехали из заграницы. Только за последние сутки полицейские проверили условия пребывания около 600 граждан и выявили пять нарушений.



Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина. За нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие массовое заболевание или отравление людей, вводятся штрафы до 700 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. Если подобные действия приведут к смерти человека, наказание предусматривает штраф от одного до двух миллионов рублей либо ограничение свободы до четырех лет, принудительные работы на срок от двух до пяти лет, лишение свободы на тот же срок.





Позднее президент объявил нерабочими дни до 30 апреля. Как на эту новость отреагировали соцсети, смотрите здесь.



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