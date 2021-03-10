Губернатор Томской области назначил нового руководителя Театра драмы

«Виталий Волочинков имеет достаточный профессиональный опыт для руководства театром. У него получилось сделать «Авангард» одним из ведущих культурно-досуговых учреждений страны, который неоднократно принимал мероприятия федерального уровня. Теперь ему предстоит придать второе дыхание театру драмы», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Губернатор отметил, что основная задача, которую предстоит решить Волочинкову, – реконструкция театра. Ранее сообщалось, что в 2019 году на разработку проектно-сметной документации (ПСД) для капремонта семи учреждений культуры Томской области из бюджета региона будут направлены 46 миллионов рублей. Большая часть этих денег – на ПСД для капремонта драмтеатра, БКЗ и двух музеев – краеведческого и художественного. Однако из-за пандемии власти приняли решение не выделять деньги на разработку этих проектов.





«Надеюсь, новому директору в тандеме с главным режиссером и коллективом театра эти и другие задачи будут по плечу», – выразил уверенность глава региона.





Жвачкин также поблагодарил экс-директора Томского театра драмы Геннадия Сокурова за многолетнюю работу. Напомним, он оставил свой пост по решению учредителя – департамента по культуре Томской области. Сам Сокуров отметил, что не одобряет решение начальника департамента Павла Волка.





«Я к этому решению отношусь отрицательно, потому что ничего противозаконного не делал и на сегодняшний день как руководитель учреждения делаю то, что надо и как нужно», — комментировал Сокуров ТВ2.