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10 марта,
2021
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Губернатор Томской области назначил нового руководителя Театра драмы

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил директором Томского театра драмы Виталия Волочинкова, который ранее руководил областным дворцом народного творчества «Авангард».


«Виталий Волочинков имеет достаточный профессиональный опыт для руководства театром. У него получилось сделать «Авангард» одним из ведущих культурно-досуговых учреждений страны, который неоднократно принимал мероприятия федерального уровня. Теперь ему предстоит придать второе дыхание театру драмы», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Губернатор Томской области назначил нового руководителя Театра драмы

Губернатор отметил, что основная задача, которую предстоит решить Волочинкову, – реконструкция театра. Ранее сообщалось, что в 2019 году на разработку проектно-сметной документации (ПСД) для капремонта семи учреждений культуры Томской области из бюджета региона будут направлены 46 миллионов рублей. Большая часть этих денег – на ПСД для капремонта драмтеатра, БКЗ и двух музеев – краеведческого и художественного. Однако из-за пандемии власти приняли решение не выделять деньги на разработку этих проектов.


«Надеюсь, новому директору в тандеме с главным режиссером и коллективом театра эти и другие задачи будут по плечу», – выразил уверенность глава региона.


Жвачкин также поблагодарил экс-директора Томского театра драмы Геннадия Сокурова за многолетнюю работу. Напомним, он оставил свой пост по решению учредителя – департамента по культуре Томской области. Сам Сокуров отметил, что не одобряет решение начальника департамента Павла Волка. 


«Я к этому решению отношусь отрицательно, потому что ничего противозаконного не делал и на сегодняшний день как руководитель учреждения делаю то, что надо и как нужно», — комментировал Сокуров ТВ2.

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