Губернатор Томской области Сергей Жвачкин о канатной дороге и стоимости земли для межуниверситетского кампуса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин дал пресс-конференцию, посвященную реализации проекта «Большой университет». В рамках проекта в Томске построят межвузовский кампус, проект которого поддержало Правительство. Накануне власти региона объявили аукцион о покупке земельного участка для строительства студенческого кампуса. Начальная цена контракта составляет 117 млн рублей.

«Я благодарен депутатам. Непростое сегодня время. Мы миллиарды тратим на ковид, к сожалению, поэтому то, что в прошлом году депутаты проголосовали на выделение средств на основу Большого университета — это замечательно. Действительно, в бюджете 600 млн рублей, но это деньги на Большой университет. Не только на покупку земли, но и на разработку проектного задания, проектно-изыскательские работы», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин на пресс-конференции в ТАСС. Сергей Жвачкин подчеркнул, что окончательная стоимость земли определилась в ходе экспертиз. «Понимая, как всех будет интересовать стоимость покупки, начиная от оппозиции и заканчивая компетентными органами, мы заказали в пяти компаниях оценку земли. Из Владивостока компания, Новосибирска, одна только Томская», — сказал он.

«Меня сейчас волнует другое. Все забывают, что когда нам Правительство выделило 18 млрд рублей, то там же целеуказание есть. По нему в 2023 году мы должны построить часть кампуса на 10 тысяч студентов. То есть, работа идет огромная», — сказал губернатор. Он добавил, что в администрации Томской области в ближайшее время появится специальный департамент, который будет отвечать за проект университетского кампуса. По словам губернатора, он будет курировать вопросы, связанные со строительством, а также вырабатывать необходимые нормативы, так как сейчас они отсутствуют. «Это все новое. Когда мы начали проектировать общежитие, то узнали, что такого понятия в нормативах нет. Есть нормы, но если по ним строить, то мы опять построим хрущевку. Поэтому я сейчас специально ввожу зама и создаю департамент. Надо менять нормативы, надо менять философию и умы», — сказал губернатор Томской области.

В свою очередь, замгубернатора Андрей Антонов уточнил, что в ближайшее время будет проведена экспертиза проекта будущего студенческого городка. «К сожалению, могу сказать, что канатная дорога будет. Почему «к сожалению» - просто я был идеологом строительства вантового моста примерно в этом же месте. Но я не отступил и считаю, что после канатной дороги мы вернемся и к вантовому мосту. Это, в том числе, для беспилотников, мы хотели, чтобы они ходили до университетов. Но канатная дорога будет точно, Правительство ее утвердило», — добавил Сергей Жвачкин.