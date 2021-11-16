Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин о канатной дороге и стоимости земли для межуниверситетского кампуса
Новости

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин о канатной дороге и стоимости земли для межуниверситетского кампуса

ТВ2 ТВ2

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин дал пресс-конференцию, посвященную реализации проекта «Большой университет». В рамках проекта в Томске построят межвузовский кампус, проект которого поддержало Правительство. 

Накануне власти региона объявили аукцион о покупке земельного участка для строительства студенческого кампуса. Начальная цена контракта составляет 117 млн рублей.

«Я благодарен депутатам. Непростое сегодня время. Мы миллиарды тратим на ковид, к сожалению, поэтому то, что в прошлом году депутаты проголосовали на выделение средств на основу Большого университета — это замечательно. Действительно, в бюджете 600 млн рублей, но это деньги на Большой университет. Не только на покупку земли, но и на разработку проектного задания, проектно-изыскательские работы», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин на пресс-конференции в ТАСС.

Сергей Жвачкин подчеркнул, что окончательная стоимость земли определилась в ходе экспертиз.

«Понимая, как всех будет интересовать стоимость покупки, начиная от оппозиции и заканчивая компетентными органами, мы заказали в пяти компаниях оценку земли. Из Владивостока компания, Новосибирска, одна только Томская», — сказал он.

«Меня сейчас волнует другое. Все забывают, что когда нам Правительство выделило 18 млрд рублей, то там же целеуказание есть. По нему в 2023 году мы должны построить часть кампуса на 10 тысяч студентов. То есть, работа идет огромная», — сказал губернатор.

Он добавил, что в администрации Томской области в ближайшее время появится специальный департамент, который будет отвечать за проект университетского кампуса. По словам губернатора, он будет курировать вопросы, связанные со строительством, а также вырабатывать необходимые нормативы, так как сейчас они отсутствуют.

«Это все новое. Когда мы начали проектировать общежитие, то узнали, что такого понятия в нормативах нет. Есть нормы, но если по ним строить, то мы опять построим хрущевку. Поэтому я сейчас специально ввожу зама и создаю департамент. Надо менять нормативы, надо менять философию и умы», — сказал губернатор Томской области.

В свою очередь, замгубернатора Андрей Антонов уточнил, что в ближайшее время будет проведена экспертиза проекта будущего студенческого городка.

«К сожалению, могу сказать, что канатная дорога будет. Почему «к сожалению» - просто я был идеологом строительства вантового моста примерно в этом же месте. Но я не отступил и считаю, что после канатной дороги мы вернемся и к вантовому мосту. Это, в том числе, для беспилотников, мы хотели, чтобы они ходили до университетов. Но канатная дорога будет точно, Правительство ее утвердило», — добавил Сергей Жвачкин.

Напомним, о строительстве студенческого кампуса на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. Кампус планируется возвести в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. В июле премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить на строительство кампуса 18 млрд. рублей из федерального бюджета.

При этом жители критиковали выбор земли для строительства кампуса. Общественники и горожане отмечали низкую транспортную доступность территории, отсутствие инфраструктуры. Местные убранисты даже провели эксперимент, выяснив, что путь от места, где должен разместиться кампус, до главного корпуса ТГУ займет 55 минут.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.