Губернатор Томской области Сергей Жвачкин раскритиковал новые требования к малым аэропортам

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин направил обращение в Министерство транспорта РФ и федеральное правительство с просьбой пересмотреть новые требования к малым аэропортам. Ранее авиакомпания «СиЛА» приостановила полеты по внутриобластным маршрутам «Томск — Каргасок — Новый Васюган» и «Томск — Кедровый» из-за новых требований, предъявляемых к аэропортам.

«Новые требования практически невыполнимы для большинства операторов небольших посадочных площадок, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Это реальная проблема для таких огромных территорий, как наша. Спецограждения с сигнализацией, онлайн-видеонаблюдение и круглосуточное патрулирование просто нереальны для труднодоступных и малонаселённых пунктов. Новые требования избыточны для маленьких поселков в глухой тайге, и это не только томская проблема. Вопрос транспортной доступности людей не менее важен, чем ее безопасность, нужен компромисс».

Глава региона попросил федеральный центр перенести срок вступления в силу новых требований и ввести дифференцированный подход, учитывающий интенсивность выполнения полетов и тип посадочной площадки.

Сейчас, согласно постановлению правительства, малые аэропорты обязаны работать только при соблюдении определенных требований, среди которых установка ограждения с сигнализацией, организация контроля доступа, видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования, оснащение площадки интернетом и другие.