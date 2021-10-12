Губернатор Томской области Сергей Жвачкин раскритиковал новые требования к малым аэропортам

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин направил обращение в Министерство транспорта РФ и федеральное правительство с просьбой пересмотреть новые требования к малым аэропортам. Ранее авиакомпания «СиЛА» приостановила полеты по внутриобластным маршрутам «Томск — Каргасок — Новый Васюган» и «Томск — Кедровый» из-за новых требований, предъявляемых к аэропортам.
«Новые требования практически невыполнимы для большинства операторов небольших посадочных площадок, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Это реальная проблема для таких огромных территорий, как наша. Спецограждения с сигнализацией, онлайн-видеонаблюдение и круглосуточное патрулирование просто нереальны для труднодоступных и малонаселённых пунктов. Новые требования избыточны для маленьких поселков в глухой тайге, и это не только томская проблема. Вопрос транспортной доступности людей не менее важен, чем ее безопасность, нужен компромисс».
Глава региона попросил федеральный центр перенести срок вступления в силу новых требований и ввести дифференцированный подход, учитывающий интенсивность выполнения полетов и тип посадочной площадки.
Сейчас, согласно постановлению правительства, малые аэропорты обязаны работать только при соблюдении определенных требований, среди которых установка ограждения с сигнализацией, организация контроля доступа, видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования, оснащение площадки интернетом и другие.
«Но Росавиация почему-то очень избирательно подходит к международным авиационным правилам. В федеральные авиационные правила попадают исключительно запреты. Это касается, например, эксплуатации легких и сверхлегких воздушных судов. Есть федеральное авиационное правило 246. Оно предусматривает одинаковое требование, как к крупным компаниям, так и к маленьким, которые эксплуатируют Ан-2, например. А вообще, мы же понимаем, что у нас и крупных авиационных компаний не так много, конкуренции практически нет... <...> Есть постановление Минтранса, согласно которому аэропорт Шереметьево или Домодево приравнивается по уровню требований к маленькому деревенскому аэродрому. Его надо обнести забором, поставить рамки, круглосуточную охрану. Они выпустили это постановление. И в Новосибирской области уже пришла транспортная прокуратура и оштрафовала маленький аэропорт. Когда Минтранс понял, что они наворотили, то были закрыты 44 аэродрома, а затем переименованы во взлетно-посадочные полосы. Мол, к ним требований меньше. Скажите, но не смешно ведь. Наперсточники. Больше никак тут не скажешь», — комментировала ранее экс-депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.
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