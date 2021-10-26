Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил отстранить от работы непривитых от ковида чиновников

«Меня возмущает позиция некоторых чиновников. Напомню, что вакцинация для них носит обязательный характер. Однако одни органы исполнительной власти уже ее полностью завершили, но есть меньшинство, которое не торопится. Учтите – спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем c ними расставаться», — сказал губернатор.

Темпы вакцинации ускорились в Томской области. Об этом заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. При этом, глава региона потребовал ускорить темпы вакцинации от COVID-19 государственных и муниципальных служащих

По данным обладминистрации на 26 октября, полностью вакцинацию от ковида завершили 308 196 жителей региона. Хотя бы один укол поставили 336 800 человек.

Согласно распоряжению Роспотребнадзора, к началу 2022 года от COVID-19 в Томской области должны быть привиты не менее 80% работников, включая работников сферы услуг, образования и здравоохранения. Вакцинированными считаются те сотрудники, которые ставили прививку или переболели COVID-19 не более 6 месяцев назад.

С начала пандемии в Томской области ковид официально подтвержден у 46 833 человек. 38 059 из них уже здоровы. Скончались, по официальным данным, 588 пациентов. В данную статистику не входит Северск. Там, по данным на 26 октября на сайте ФМБА России, за все время зафиксировано 12 117 случаев заражения, выздоровели — 10 423 человека.