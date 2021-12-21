Губернатор Томской области Сергей Жвачкин о QR-кодах: Отменить, к сожалению, не получится

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ходе прямой линии рассказал о текущей ситуации с коронавирусом и вакцинацией. По его словам, ограничения будут отменены в том случае, когда будут вакцинированы 80% населения Томской области.

«В Томской области переболело больше 60 тысяч томичей. При этом выздоровело 45,5 тысяч. То есть, 14 тысяч томичей сегодня болеют ковидом. Из них 1200 лежат в красной зоне. То есть у нас сегодня на территории Томской области 14 тысяч источников, от которых можно заразиться», — сказал Сергей Жвачкин.

По его словам, 97% заболевших не вакцинированные вообще, а среди тех, кто заболел — 0,03% в красной зоне лежит вакцинированных.

«Я вам назвал цифры. Решайте, уважаемые томичи, сами. Хотите играть в русскую рулетку — играйте», — сказал губернатор.

Говоря о QR-кодах, он отметил, что был против тех QR-кодов, по которым было можно все узнать о человеке.

«Выступаю категорически против QR-кодов, но сегодня идет подмена понятий. О чем сегодня говорит QR-код, который вводится законодательно? Он должен сказать: да или нет. Болел или не болел. Больше никакой информации нести не должен», — сказал губернатор.

Он добавил, что все ограничения можно будет снять в том случае, когда провакцинируются 80% населения.

«Отменить QR-коды совсем, к сожалению, не могу. В регионе 845 тысяч взрослого населения. Из них вакцинировано 52% процента. Как же, я как губернатор, который должен заботиться о здоровье людей, поступлю. Ведь теоретически каждый из 50% может заболеть. Надо же с заботой подходить к людям. Но ограничения должны быть временными, второе - дать возможность выбора. У нас четыре документа можно предъявить, чтобы попасть в какое-то учреждение, не только QR-код», — сказал Сергей Жвачкин.